教宗复活主日讲道：基督不在墓穴里，我们要跑去寻找祂

教宗在复活主日的弥撒讲道中敦促信友跑去寻找耶稣，祂临在于我们生活的各个角落、在弟兄姊妹的身上，就是不在空墓里。

（梵蒂冈新闻网）「主耶稣已经从死者中复活，所以墓穴里再也找不到祂。我们需要去其它地方找祂」。教宗方济各在今年复活主日弥撒的讲道中如此敦促信友。教宗为了养病的缘故，委托他在梵蒂冈城国的荣休代理主教科马斯特里（Angelo Comastri）枢机在圣伯多禄广场主持复活主日弥撒。

当天的广场花团锦簇，柔和的春日阳光洒在聚集于广场的5万名参礼信友身上。科马斯特里枢机宣读教宗为此准备的讲道稿，然后表达感激之情说：「请容我补充说：谢谢，谢谢教宗方济各大力邀请我们重新唤醒对复活主耶稣的信德。祂活著并始终在我们身边。谢谢教宗方济各，复活节快乐！」

众门徒跑去找耶稣

在讲道中，教宗从复活主日的福音展开省思（参阅：若廿1-9）。圣史若望记载，耶稣复活后，玛利亚玛达肋纳发现墓空了，遂跑去告诉伯多禄和若望，他们三人便急著跑去墓穴那里一探究竟。教宗阐明，这「奔跑」一方面表达出他们担心主耶稣的圣尸被人带走，另一方面展现出「心灵的渴望和催促」，那是一种「促使人去寻找耶稣的内心态度」。既然耶稣已经从死者中复活，「墓穴里再也找不到祂」，自然「需要去其它地方寻找祂」。

「这便是复活宣报：需要到其它地方去寻找祂。基督复活了，祂活著！祂不再被死亡所囚禁，不再被殓布所包裹，因此，不能把祂困在一个美好的故事里，不能把祂当成过往的英雄，更不能认为祂是安放在博物馆里的一尊雕像！相反地，我们需要寻找祂，因此我们不能静止不动。我们必须起身出去找祂：在生活中找祂，在弟兄姊妹的面容中找祂，在报纸里找祂；除了墓穴以外，要在所有地方找祂。」

上主始终与我们同在

教宗阐明，耶稣临在于每一个地方，「居住在我们中间」。「祂活著，而且始终与我们同在。祂与受苦的人一同悲泣，在我们每个人不起眼的爱的举动上使生活之美倍增」。

信德让我们得以「与复活主相遇，并接纳祂进入我们的生命」。教宗表示，「逾越奥迹敦促我们如同玛利亚玛达肋纳和门徒们那样跑起来，邀请我们拥有一双能『看得更远』的眼，好能发现永生的耶稣」。

「正如玛利亚玛达肋纳那样，我们每天都会感受到丢失上主的经验，但我们每天都能再次跑去找祂，深知并确信祂会让我们找到，而且会以祂的复活之光来启发我们。」

最大的希望

教宗强调，这就是我们生命中最大的希望：「紧紧抓住基督，我们就能善度这匮乏、脆弱且受伤的生命，因为祂已经战胜死亡，现在胜过我们的阴暗，并且即将战胜世界的黑暗，好让我们永远与祂同享福乐。」这正是圣保禄宗徒跑向的目标，也是我们奔跑的目标（参阅：斐三12-14）。

正值以希望为主题的圣年，教宗强调：「禧年召叫我们更新我们内的这份希望恩典，使我们的痛苦和焦虑浸润在希望中，把希望传给我们在旅途中遇见的所有人，并且将我们生活的未来和人类的命运托付于这份希望。因此，我们不可将心灵停放在这尘世的幻影里，或把心灵封锁在悲伤中。」

教宗最后期勉道：「我们必须满怀喜乐地奔跑。我们要跑去与主耶稣相遇，发现与祂做朋友的无价恩宠。」耶稣是生命和真理，我们要让祂的圣言来光照我们的旅途。

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