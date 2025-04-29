枢机团第五场会议：省思教会、世界及下任教宗特质

超过180位枢机出席了4月28日举行的枢机团第五场会议，决定选举教宗会议将从5月7日展开。会上以抽签决定由马克思枢机、塔格莱枢机和曼贝蒂枢机担任辅佐总司库委员会成员，协助他处理日常行政事务。

（梵蒂冈新闻网）超过180位枢机4月28日在梵蒂冈世界主教会议厅参加枢机团第五场会议，确定了选举教宗会议要从5月7日展开。圣座新闻室主任布鲁尼在记者会上宣布了这消息，并阐明当天的与会枢机当中有一百多位拥有选举教宗的资格，即年龄未满80岁。他们谈论了教会、教会与世界的关系、当今的挑战，以及新任教宗应有的特质。

福传、与其他信仰的关系，以及侵犯问题等等，是当天提及的其它主题。当天的会议从上午9点进行到中午12点25分，总共约有20多次发言。如同此前的几场会议那样，还没有宣誓的枢机有机会进行宣誓。

抽签决定辅佐总司库的枢机

第五场会议上抽签决定了辅佐罗马圣教会总司库法雷尔（Kevin Farrell）枢机的委员会枢机成员，以协助他在筹备选举教宗会议期间处理日常公务。抽签抽中的是塔格莱（Luis Antonio Tagle）枢机和曼贝蒂（Dominique Mamberti）枢机，马克思（Marx）枢机则是以圣座经济委员会协调人的身份加入辅佐总司库的委员会。

西斯汀堂从4月28日起不对外开放，以便于推进选举教宗会议的场地布置工作。此外，梵蒂冈花园和凯旋路地下陵墓考古场（Necropoli della Via Triumphalis）的参观行程也暂时停止。

枢机团第六场会议于4月29日上午9点开始，预计将进行选举教宗会议前两场默想的第一场，带领者是罗马城外圣保禄大殿本笃会隐修院院长奥利亚里（Donato Ogliari）神父。接下来几天，除了5月1日周四和5月4日主日以外，直到6日，每天上午9点都会举行枢机团会议。

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