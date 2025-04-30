选举教宗会议：有权投票的枢机超过120人

枢机团会议发表声明，解释即使未满80岁的枢机超过《主的普世羊群》宗座宪令规定的人数上限，依然有权选举教宗。此外，枢机们也对贝丘枢机不参加选举教宗会议的决定表示赞赏。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室发布了枢机团会议的一份声明，内容论及近日商讨的两个程序问题。

关于有选举资格的枢机，会议阐明，圣若望保禄二世教宗在1996年2月22日颁布的《主的普世羊群》宗座宪令第33号中指出，有权选举教宗的枢机人数上限为120人；而教宗方济各擢升的枢机人数超过这一上限，「豁免了这项法律规定」。因此，根据同一道宪令第36号的规定，超额的枢机「被擢升并公开后，便享有选举教宗的权利」。

第二点关乎贝丘枢机的决定。他「心怀教会的益处」，并为了要在选举教宗会议的「共融与宁静」方面作出贡献，因此决定不参加选举教宗会议。「枢机团会议对他此举表示赞赏，并祈愿主管司法机关能最终查明事实。」

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