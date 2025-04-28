选举教宗会议将于5月7日展开

枢机团于4月28日举行第五场会议，选择选举教宗会议的开始日期。

（梵蒂冈新闻网）「无关的人退出」（Extra omnes）教宗礼仪长将于5月7日用拉丁文如此宣布，标志出选举教宗会议在西斯汀圣堂正式展开。枢机团于4月28日在梵蒂冈举行第五场会议，大约180位与会枢机确定了选举教宗会议的开始日期。当天在场的枢机当中，有一百多位拥有选举资格，即年龄未满80岁。

没有人能预测选举教宗会议的结束日期。当然，有鉴于正值禧年等缘故，有些拥有选举资格的枢机希望能尽快选出教宗，但同时也有些枢机推测，这次选举教宗会议的时间会比较长，以便于加深彼此的认识，因为教宗方济各在10次枢密会议中擢升的枢机来自世界各个角落。

《主的普世羊群》宗座宪令

《主的普世羊群》宗座宪令规定要尽快展开选举教宗会议。该宪令由若望保禄二世教宗颁布，本笃十六世教宗先后于2007年6月11日和2013年2月22日藉著两道手谕加以修订。

宪令规定，选举教宗会议要在教宗辞世后第15天至20天举行，并要在选举新任教宗前完成已故教宗的九日纪念礼仪。更详细地说，依法进入宗座出缺期后，有选举资格的枢机必须等候整整15天，如果有重大原因，最多等待20天。再者，依照《若干规则》手谕，假如有选举资格的枢机已经全数到齐，枢机团就有权提前召开选举教宗会议。

这几天，已经抵达的枢机正在等待偏远地区的枢机们赶赴罗马。在永城这里，圣玛尔大之家正在进行安排工作，那是教宗方济各生前决定居住的寓所。

选举教宗前的弥撒及进入西斯汀堂的队伍

5月7日周三上午，所有在罗马的枢机将举行大礼弥撒，为教宗的选举祈祷。这台感恩祭将由枢机团团长主持，他在邀请弟兄们当天下午走入西斯汀堂时，会说：「全体教会在祈祷中与我们同在，不停地恳求圣神沛降恩宠，愿我们选出一位当得起牧养基督全体羊群的牧者。」

随后，身穿咏祷服饰的枢机们一边咏唱《求造物主圣神降临》祷文，一边走入西斯汀堂，进行宣誓。西斯汀堂要架设起投票用的桌椅，以及焚烧选票的火炉。候选人必须得到三分之二以上的选票才能当选。一天预计会进行四场投票，早上两场、下午两场，在第33场或第34场投票后，就必须直接对最后一次投票中得票数最高的两位枢机进行表决。

然而，在这种情况下，依然必须获得三分之二以上得票数才能当选。候选的两位枢机则不能参与投票。只要一位候选人得到三分之二的票数，教宗选举结果就立即依法生效。

选出新教宗

此时，执事级枢机的末位枢机要去传唤教宗礼仪长和枢机团秘书。新当选者会被用拉丁文询问：「你接受依法当选成为教宗吗？」他如果回答接受，就会继续用拉丁文询问：「你要取什么名号？」接著他要回答教宗的名号。

新当选者接受选举结果后，就要焚烧选票，让圣伯多禄广场上的人潮能看见白烟。选举教宗会议结束之际，新任教宗会进入「哭泣室」，也就是西斯汀堂的祭衣室，首次穿上教宗的白长袍。选举教宗会议期间，祭衣室就会备妥三种尺寸的教宗长袍。

枢机们为新任教宗祈祷并向他致敬后，将咏唱《谢主曲》。选举教宗会议随之落幕，然后是用拉丁文向信众宣布「我们有教宗了」，紧接著教宗将在圣伯多禄大殿中央阳台露面，隆重降福罗马城和全世界。

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