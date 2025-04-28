众枢机赴圣母大殿向教宗致敬、诵念晚祷

众位枢机于天主慈悲主日下午来到圣母大殿，在教宗方济各墓前致敬，并诵念主日第二晚祷。

（梵蒂冈新闻网）4月27日天主慈悲主日下午不到四点钟，枢机们从梵蒂冈保禄六世大厅前的广场搭乘大巴，驱车前往罗马市中心的圣母大殿、教宗方济各的长眠之地，向已故教宗表达敬意，并诵念第二晚祷。

当天的圣母大殿人潮汹涌。枢机们下车后，民众聚集在大殿前的广场，以相机或手机纪录下这一刻。枢机们依序跨越圣门，列队走到方济各的墓前。

走在最前头的是圣母大殿荣休总铎阿夫里尔‧卡斯特略（Santos Abril y Castelló）枢机。他担任总铎时，在教宗方济各当选第二天，便陪同贝尔格里奥首次以伯多禄继承人的身份访问圣母大殿。

在荣休总铎身后，其他的枢机鱼贯而入，三三两两地伫立在教宗墓前。有些枢机停下来诵念《圣母经》，有些枢机划了十字圣号，有些枢机拍照留念，还有些行有余力的枢机跪了下来。随后，所有枢机齐聚在教宗安息之地旁的保禄小堂，向《罗马人民救援之母》致敬，一起静默祈祷片刻。

在圣母的注视下，枢机们在大殿中央区域依次入座，在大殿助理总铎马克里卡斯（Rolandas Makrickas）枢机的带领下诵念第二晚祷。几位司铎以不同语言诵念了祷词。众人为教宗方济各祈祷，「愿复活主基督接纳他进入光明与平安之所」。

这项活动进行了半个多小时。枢机们随后离开圣母大殿。当天圣母大殿开放至晚间10点，让信众能进来缅怀教宗方济各。从27日主日上午到当天的第二晚祷为止，已有超过2万人前来「问候」教宗，在他的墓前祈祷或是献花。

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