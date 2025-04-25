宗座出缺期枢机团第四场会议：为牧者的葬礼做准备

枢机团第四场会议于25日周五上午举行。教宗礼仪长拉韦利总主教说明，教宗方济各的殡葬弥撒将是「牧者、而非君王」的葬礼。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室主任布鲁尼向记者们介绍枢机团第四场会议的内容。本次会议于4月25日上午在梵蒂冈世界主教会议新厅举行。

149位枢机参加了本次会议。这是在宗座出缺期治理普世教会的机构。当天的会议于上午9点10分在祈祷中展开，一直到中午12点20分结束。枢机们就教会和世界的主题进行了33次发言。

会上继续宣读《主的普世羊群》宗座宪令，念到第32条。会议结束之际，教宗礼仪长拉韦利（Diego Ravelli）总主教向枢机们解释了教宗方济各的葬礼事宜，强调这将是一位牧者、而非君王的葬礼。总主教指出，已故教宗的遗体不会放在追思台或高台上展示。

在26日的殡葬弥撒上，来访政要的座位次序将依照外交礼节进行安排：教宗的故乡阿根廷的总统，以及意大利总统将坐在第一排，然后王室成员和其他总统将按照国名的法文拼音顺序依次就座。

25日周五下午将公布完整的代表团名单。

布鲁尼表明，教宗的灵柩将由灵车载往圣母大殿，从梵蒂冈的佩鲁吉诺门离开，而不从圣伯多禄广场启程。前往圣母大殿的送葬仪式时长约半个小时，沿途民众将能看见教宗的灵柩。已故教宗安葬于圣母大殿的入土仪式将不对公众开放。

27日主日下午大约4点，枢机们要前往圣母大殿，跨越圣门并在教宗方济各的墓前吊唁。随后，他们会聚集在保禄小堂，也就是罗马人民救援之母像的所在地。他们将一起诵念晚祷。

布鲁尼表示，截至罗马时间25日中午12点为止，已有大约15万人进入圣伯多禄大殿向已故教宗致敬。当天晚上，大殿将于7点关门，最后排队入场的时间是傍晚6点。

晚上8点，罗马圣教会总司库法雷尔（Kevin Farrell）枢机将主持封棺仪式。

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