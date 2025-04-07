教宗：医务人员的使命并不容易，需要得到支持和尊重

教宗于6日主日、病患和医疗卫生领域禧年庆典之际，在为三钟经祈祷活动准备的讲稿中指出，他体验到“天主体贴入微的轻抚”，并为医生、护士和医疗卫生领域的工作人员祈祷。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室发布了教宗方济各为4月6日主日三钟经祈祷活动准备的讲稿。教宗感谢那些照护他和其他身体虚弱者的人，以及从远方向他表达亲切关怀之情的人。

教宗首先省思了当天福音的内容，福音记载，有一个犯奸淫时被捉住的妇人面对被石头砸死的危险。教宗提到耶稣用指头在沙子上画字，这对那位妇人来说是个“新的经历”。教宗强调，这是“天主的手指”，拯救世人并让人重获自由。

“极亲爱的弟兄姊妹们，我在住院时，甚至是目前在养病期，都能感受到‘天主的手指’，体验到祂体贴入微的轻抚。在举行病患和医疗卫生领域禧年庆典的这一天，我恳求上主，愿祂爱的碰触能到达那些受苦者那里，并鼓励照护他们的人。”

教宗亲身体验了医护人员和医务人员的工作风格，他感到有必要特别为他们祈祷。“他们在适当的工作条件方面不一定获得帮助，而且他们有时甚至是攻击行动的受害者”。

接著，教宗说：“他们的使命并不容易，需要得到支持和尊重。我希望在照护和研究方面投入必要的资源，使医疗系统具有包容性，关注最脆弱和最贫困者。”

教宗在主日要理讲授的稿件中，也向罗马雷比比亚监狱服刑人表示感谢，他们向伯多禄继承人寄送了一封祝福的信函。教宗保证为他们和他们的家庭祈祷。

此外，在体育促进和平与发展国际日之际，教宗希望“体育成为众多需要和平与社会包容的人们的希望标记”。许多体育协会具体地教导人们兄弟情谊，教宗向他们表示感谢。

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