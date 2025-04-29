出身地、年龄、修会：哪些枢机蒙召选举新教宗

5月7日，53位欧洲枢机、37位美洲枢机、23位亚洲枢机、18位非洲枢机和4位大洋洲枢机将齐聚一堂选举新任教宗。最年轻的是现年45岁的澳大利亚籍枢机拜丘克，最年长的是西班牙籍枢机奥索罗·谢拉。12个国家首次有本地枢机进入西斯汀堂选举教宗，其中包括：海地、佛得角、巴布亚新几内亚、瑞典、卢森堡和韩国。

（梵蒂冈新闻网）来自全球五大洲71个国家的135位枢机将进入西斯汀堂选举第267任教宗。他们代表了17个非洲国家、15个美洲国家、17个亚洲国家、18个欧洲国家和4个大洋洲国家。12个国家首次有本地枢机拥有选举资格，他们分别是：海地的朗格卢瓦（Chibly Langlois）枢机、佛得角的富尔塔多（Arlindo Furtado Gomes）枢机、中非共和国的恩扎帕拉因加（Dieudonné Nzapalainga）枢机、巴布亚新几内亚的里巴特（John Ribat）枢机、马来西亚的施恩天（Sebastian Francis）枢机、瑞典的阿尔博雷柳斯（Anders Arborelius）枢机、卢森堡的霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机、东帝汶的杜卡莫（Virgilio do Carmo da Silva）枢机、新加坡的吴成才（William Seng Chye Goh）枢机、巴拉圭的马丁内斯（Adalberto Martínez Flores）枢机、南苏丹的穆拉（Stephen Ameyu Martin Mulla）枢机，以及塞尔维亚的涅梅特（Ladislav Nemet）枢机。届时，进入西斯汀堂的总共会有53位欧洲枢机、37位美洲枢机、23位亚洲枢机、18位非洲枢机和4位大洋洲枢机。

有选举资格的枢机由最后三任教宗擢升

有选举资格的枢机当中，最年轻的是澳大利亚籍枢机拜丘克（Mikola Bychok），年仅45岁，最年长的是西班牙籍枢机奥索罗·谢拉（Carlos Osoro Sierra），现年79岁。人数最多的出生年份是1947年，共有13人，他们今年已经或即将满78岁。只有雷纳（Baldo Reina）枢机出生在1970年，他将于今年11月26日满55岁。其他没有同龄人的枢机是1971年出生的里奥（Leo Frank）枢机，以及1972年的马克里卡斯（Rolandas Makrickas）枢机。选举教宗会议中最资深的5位枢机由若望保禄二世擢升，他们是法国的巴尔巴兰（Philippe Barbarin）枢机、克罗地亚的博扎尼奇（Josip Bozanić）枢机、波黑的普利奇（Vinco Pulić）枢机、匈牙利的艾尔多（Peter Erdo）枢机，以及加纳的图尔克森（Peter Turkson）枢机。另外，有22位及108位枢机分别由本笃十六世和教宗方济各擢升。

修会会士枢机

此外，33位有选举资格的枢机出自18个修会。人数最多的是慈幼会士，共有5位，他们是貌波（Charles Maung Bo）枢机、杜卡莫（Virgilio Do Carmo da Silva）枢机、范达民（Ángel Fernández Artime）枢机、洛佩斯（Cristóbal López Romero）枢机、斯图拉·贝尔欧韦特（Daniel Sturla Berhouet）枢机。方济各小兄弟会有四位枢机，即：卡夫雷拉（Luis Cabrera Herrera）枢机、皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）枢机、斯彭格勒（Jaime Spengler）枢机、斯特尼尔（Leonardo Steiner）枢机。同样地，耶稣会也有四位枢机，分别是：周守仁（Stephen Chow Sau-yan）枢机、切尔尼（Micheal Czerny）枢机、霍勒利希（Jean-Claude Höllerich）枢机和罗西（Ángel Ross）枢机。与此同时，方济各住院会有三位枢机，他们是：布斯蒂略（François-Xavier Bustillo）枢机、甘贝蒂（Mauro Gambetti）枢机和马蒂厄（Dominique Mathieu）枢机。在西斯汀堂中，将有两位赎主会士，即拜丘克（Mykola Bychok）枢机和托宾（Joseph Tobin）枢机，以及两位圣言会士，也就是菊地功（Tarcisio Kikuchu）枢机和涅梅特（Ladislav Nemet)）枢机。另外还有奥斯定会枢机普雷沃斯特（Robert Prevost）、方济各加布遣会安邦戈（Fridolin Ambongo Besungu）枢机、赤足加尔默罗会枢机阿尔博雷柳斯（Anders Arborelius）、熙笃会枢机腾佩斯塔（Orani João Tempesta）、圣母圣心爱子会枢机博卡利克（Vicente Bokalic Iglic）、庇护十世俗世会枢机拉克鲁瓦（Gérald Lacroix）、遣使会枢机苏拉菲尔（Berhaneyesus Demerew Souraphiel）、圣母神慰会枢机马伦戈（Giorgio Marengo）、耶稣圣心传教会枢机里巴特（John Ribat）、嘉禄传教会枢机巴乔（Fabio Baggio），以及圣神会枢机恩扎帕拉因加（Dieudonné Nzapalainga）。

《天主教法典》的规范

《天主教法典》第349条阐明：「罗马圣教会枢机组成一个特别团体，他们有权依特别法选举教宗；枢机们得以集体行动协助教宗，即为处理比较重要的问题而被召集时；或单独协助教宗，即由各自担任的不同职务，帮助教宗管理普世教会的日常事务。」

再者，《主的普世羊群》宗座宪令规定，在教宗辞世或进入宗座出缺期当天尚未年满80岁的枢机，方有资格选举伯多禄继承人。枢机是否有权选举教宗，便是由此区分。今天，枢机团共有252位枢机，其中135人有选举资格，另外117人因年逾八旬而没有选举职责。

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