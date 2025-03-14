圣座部会首长祝贺教宗：愿您友爱的讯息在万民中间广传

在纪念教宗当选的日子，圣座部会首长们在保禄六世大厅的避静活动中向教宗表达祝贺。圣座礼仪及圣事部秘书长维奥拉总主教代表发言：愿人人心中愈加渴望成为上主的使徒、福音的见证人、天国的建设者。

（梵蒂冈新闻网）在教宗方济各当选伯多禄继承人满12周年的日子，3月13日在梵蒂冈保禄六世大厅参加四旬期避静的首长们于下午场的避静默想开始前，向教宗表达了祝贺。圣座礼仪及圣事部秘书长维奥拉（Vittorio Francesco Viola）总主教代表全体与会者向教宗及其使徒使命表达了感激和孝爱之情。

维奥拉总主教喜悦地回忆起12年前教宗方济各当选的那一刻，「当时圣伯多禄广场万头攒动，人们欢喜地领受新任罗马主教、普世教会牧人的降福」。今天，教宗面对疾病的考验，同样在圣伯多禄广场，以及世界许多其他地方，「天主子民不断献上祈祷」，圣座首长们在与子民的共融中也热切恳祷。

这位总主教接著表示，「在这禧年期间，我们满心希望您和平与友爱的讯息能在万民和所有善心人士中间广为流传。愿人人心中愈加渴望成为上主的使徒、福音的见证人、天国的建设者」。

此外，维奥拉总主教也感谢伯多禄继承人在信仰上坚定普世教会。「在团结合一的领导下」，圣座首长们向教宗保证他们「怀著爱戴之情与教宗同在，并为他祈祷」。

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