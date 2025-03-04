教宗：全球多重危机需要聆听科学，加强国际组织

教宗方济各致函宗座生命科学院全体大会与会者，期勉重新评估我们对宇宙的认识、聆听科学的贡献，并加强国际组织，以应对世界当前的多重危机。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各3月3日致函问候宗座生命科学院2025年全体大会的与会者，主题是「世界的终结？危机、责任与希望」。教宗从罗马杰梅利医院发表了这封信函，提及世界正在面临的多重危机，包括战争、气候变化、能源问题、流行病、移民潮和科技革新。这一切都关乎世人的命运和我们如何加以理解。

克服对改变的抗拒

为了应对这些问题，教宗指出，我们必须首先反省我们对世界和宇宙的认识，以克服我们「作为个人和社会，在内心深处对改变的抗拒」。他沉痛表示，人们在先前的几次危机中，例如在新冠疫情大流行时，都错失良机去「改变认知和社会惯例」。

圣父教宗也强调，必须「避免无所作为」，却要「聆听科学知识的贡献」。宗座生命科学院的工作与世界主教会议的任务相呼应，都以聆听为关键。

教宗接著谴责「迎合功利主义和全球放松管制」的作法。这些会助长「弱肉强食这种毫无人性的法则」。

为真生命奋斗

相反地，看待世界和发展的新见解「能为我们提供希望的记号」。希望支撑我们的旅途，启发我们「充满活力地迈向新生命」。

然而，集体奋斗是必不可少的。教宗指出，需要想办法解决「复杂的全球危机」。关于这点，他对「国际组织逐渐失去重要性」的情况表示担忧。由于短视近利、过于保护片面利益和国家利益的缘故，国际组织的威信一落千丈。

加强国际组织

教宗表示，人类团体务必致力于「提高国际组织的效率，授予它们权力去保障世人的共同福祉，根除饥饿和不幸，捍卫基本人权」。这也能对多边主义助益良多，以免政策或少数人利益的变化对多边主义造成影响，进而促成「稳定的效率」。

教宗最后向宗座生命科学院的与会者表示感谢，并将他们托付于上智之座、希望之母玛利亚的转祷。

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