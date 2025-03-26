教宗：款待侵犯受害者，照护心灵的创伤

教宗向圣座保护儿童委员会大会与会者寄发讯息，提到预防措施是为每个儿童和每位脆弱者提供安全环境的承诺和工作。

（梵蒂冈新闻网）为地方教会和宗教团体而言，圣座保护儿童委员会的宝贵服务有如“氧气”。教宗方济各如此称赞该委员会的工作。该委员会于3月24日至28日举行全体大会，教宗为此向与会者发表讯息。他写道，“儿童或者脆弱的人在哪里是安全，人们就能在那里服事基督、光荣基督”。

“预防侵犯不是紧急情况时铺开来用的毯子，而是建立一个忠于福音的团体的基础之一。”

教宗在讯息中指出，保护儿童委员会的工作不只有一些要落实的规定，更是推动保护措施，即，“教育众人的培训、防患于未然的督导，以及使人重获尊严的聆听”。

“当你们提出预防措施时，即使是在最偏远的团体，你们都是在书写一个承诺：每个儿童、每个脆弱者，都将在教会团体中找到一个安全的环境。这对我们来说，应该是促成完全皈依的动力。”

教宗的要求很明确，并分为三点：首先是与圣座各部会共同工作；其次是与教会外的个人及组织协作，愿人人都谈论“保护”；最后是以慈善的撒玛黎雅人的作风给予款待并照护心灵的创伤。

教宗提到，这十年来教会的安全网络不断扩大，因此，他邀请圣座保护儿童委员会“在世界沉睡时成为守护的哨兵”，战胜将痛苦搁置不管的诱惑，并努力治愈它。最后，教宗敦促与会者怀著希望和奉献精神继续所走的道路。

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