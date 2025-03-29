缅甸和泰国地震、韩国火灾，教宗致电表达关怀

东南亚发生强烈地震，教宗在一封寄给缅甸和泰国民政和教会当局的电函中，保证为罹难者祈祷，并向所有救援人员表达关怀之情。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各对缅甸和泰国因7.7级地震导致人命损失和“大范围的破坏”而“深感悲痛”。在一封由圣座国务卿帕罗林枢机签署、寄给缅甸及泰国教会和民政当局的电函中，教宗“为亡者的灵魂献上诚挚的祈祷，保证在精神上关怀所有因这悲惨事件而受影响的人”。教宗“也为紧急救援人员祈祷，愿他们在天赐恩典的支持下充满力量，坚韧不拔地照顾伤者和流离失所者”。

韩国近日发生持续蔓延的严重火灾。在另一封由帕罗林枢机署名、寄给当地民政和教会当局的电函中，教宗对该国多地森林火灾造成的“生命威胁”和“损失”表示担忧。他在电函中，将亡者的灵魂托付于“上主的慈爱”，向那些因失去亲人而痛哭的人表示“深切的哀悼”。教宗也保证为伤者、援助者和紧急救援人员祈祷，祈求上主赐予所有人“慰藉、治愈和力量”。

这场火灾是韩国有史以来最严重的火灾，主要是在该国东南部。至本新闻网截稿前，已有26人罹难、30人受伤。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html