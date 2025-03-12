阿根廷洪灾：教宗寄唁电致哀并为遇难者祈祷

阿根廷布兰卡港日前遭暴风雨袭击，已导致16人死亡、3人下落不明。教宗从罗马杰梅利医院寄发唁电给阿根廷布兰卡港总主教阿斯皮罗斯，保证对遇难者家人的关怀。

（梵蒂冈新闻网）阿根廷布兰卡港日前遭特大洪灾袭击，已经造成16人死亡，3人下落不明。教宗方济各从罗马杰梅利医院通过唁电表达他的悲痛之情。在这封寄给布兰卡港总主教阿斯皮罗斯（Alfonso Azpiroz Costa）的唁电中，他对布兰卡港发生自然灾害的消息感到“悲痛”，这灾害“造成许多人罹难和巨大的物质损失”。

接著，教宗表示，他在“精神上与全体人民同在，祈求上主向此刻饱受悲痛和不安之苦的人赐予慰藉”。教宗祈求天主帮助那些“努力寻找失踪者的人，以及投入被毁地区艰难的重建过程”的人。教宗将所有灾民托付于慈悲圣母，并颁赐宗座遐福。

圣座新闻室称，教宗方济各于3月10日早上获悉他的出生地阿根廷遭到暴雨袭击的消息。他向受影响的人表达了关怀之情，并为他们祈祷。

自3月9日以来，阿根廷消防员、民防局人员、警员和军人一直在寻找3个下落不明的人，其中两个是一对小姊妹，一个1岁，另外一个5岁。由于难以恢复基本服务设施，至本新闻网截稿前无法开始统计损失。阿根廷总统米莱（Javier Milei）也宣布，全国哀悼三天。

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