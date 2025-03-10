禧年志工庆典弥撒，教宗称志工是贫瘠旷野中的希望记号

圣座促进人类整体发展部部长切尔尼枢机受教宗方济各委托，为禧年志愿者活动主持弥撒，代替教宗宣读讲道稿：魔鬼引诱人误以为天主离我们很远，天主却来到我们身边施以救恩。

（梵蒂冈新闻网）3月9日、四旬期第一主日早晨，一束束阳光穿越灰暗的云层，照射在圣伯多禄广场上的3万多名志愿者身上。他们从世界各地前来罗马参加属于他们的禧年活动，教宗方济各赞许他们「为整个社会注入希望」。

向志愿者致敬道谢

教宗方济各自2月14日起在罗马杰梅利医院住院治疗。因此，教宗委托圣座促进人类整体发展部部长切尔尼枢机代为主持这台弥撒，并向志愿者们转达他的问候。

教宗提及志愿者在许多人身边提供的服务，「很多白白付出、不起眼的行动」。他们「在贫瘠与孤独的旷野里」促使「新的人性萌芽：那是天主梦想中的花园」。

教宗向志愿者们致敬并道谢，说：「极亲爱的各位，我向你们致以由衷感谢，因为你们效法耶稣的榜样，为近人服务，而非接受近人的服务。」

耶稣在旷野中开路

谈到该主日的福音（参阅：路四1-13），教宗指出，耶稣「在圣神的引领下」进入旷野。在旷野里，人会「体验到自身在物质与精神上的贫乏、感到需要食粮和话语」。

旷野这个「寂静的地方成了聆听的环境」。教宗解释道，聆听意味著「接受考验」，也就是「必须在两种截然不同的声音当中」分辨出孰是孰非。在旷野里，耶稣感到饥饿，受到魔鬼话语的诱惑，却断然拒绝。

诱惑的开端

教宗强调，「耶稣和我们受诱惑时都有三大特征：开端、方式和结果」。他邀请每个人将耶稣和我们的「这两种经验」加以对照，好能在自己「皈依的旅途」中找到支持。

接著，教宗阐述了诱惑的开端。耶稣「进入旷野不是为了虚张声势、证明自己有多强大，而是出于祂对天父的孝爱之心」。相反地，我们受到诱惑时，「魔鬼从深处腐蚀我们的自由」。

教宗说，魔鬼是「撒谎者的父亲」（参阅：若八44），牠本身是「腐败的并且使人腐败，因为牠知道天主圣言，却不了解圣言，反倒扭曲圣言」。牠从亚当那时候在乐园里就是如此（参阅：创三1-5），在旷野里也对耶稣做同样的事。

魔鬼叫人以为天主离我们很远

说到耶稣受诱惑的方式，这攸关「与天主父的关系」。「魔鬼使之分离，牠是分裂者」，牠诱惑耶稣，拿祂作为天主子的身份来挑拨是非。耶稣与天主相结合，祂是「中保」。如果「魔鬼想要摧毁这关系」的话，耶稣则「让一切都参与在这关系中，不排斥任何一个人」。对于世人，魔鬼则试图叫人相信「天主不是我们真正的父亲」。

「恰恰是在魔鬼想要让人误以为上主离我们很远、引诱我们陷入绝望时，天主更加亲近我们，为了救世人而献出祂的生命。」

耶稣战胜魔鬼、救了我们

耶稣战胜了魔鬼：这是「诱惑的结果」。教宗指出，耶稣退了魔诱，但魔果还是寻找「时机」回来诱惑祂，例如在哥耳哥达，我们听到牠再次对耶稣说：「如果祢是天主子，从十字架上下来吧！」（玛廿七40；参阅：路廿三35）然而，「在祂圣死与复活的逾越奥迹中」，耶稣基督一次而永远地击败了试探者。而我们却从来无法胜过诱惑。

教宗最后总结道，耶稣「为我们开启了新的道路、获得自由与救赎的道路」。我们应当「怀著信德」跟随祂，从漫无目的的游荡者，变成朝圣者。

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