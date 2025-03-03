教宗：我感受到众人的支持，我为和平祈祷

圣座新闻室公布了教宗方济各为2日主日三钟经准备的讲稿。教宗在讲稿中感谢医护人员的照护和信徒表达的关切之情，也为乌克兰、中东、缅甸、苏丹和基伍的和平发出呼吁。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室公布了教宗方济各为3月2日主日三钟经准备的讲稿。由于他在罗马杰梅利医院住院，已连续3个主日没有带领信众诵念《三钟经》。

教宗写道，“如你们所知道的，我这些天在医院里，有医生和医护人员的陪伴。我感谢他们对我的悉心照护”。教宗指出，“我内心感受到脆弱中隐藏的‘祝福’，因为正是在这些时刻，我们学会了要更加信赖上主；与此同时，我感谢天主，因为祂赐予我机会在身体和精神上与许多病患和受苦者的状况相同”。

教宗也对世界上许多地方的众多信徒为他祈祷表示感谢。他说，“我感受到你们的关切和关怀，我感到好像被所有天主子民‘支撑著’和支持著”。有很多人来到教宗方济各所在的罗马杰梅利医院，在若望保禄二世的雕像前祈祷。

接著，教宗写道，“感谢大家！”他向信众保证，“我也为你们祈祷，而且特别为和平祈祷”。“从这里来看，战争显得更加荒谬。让我们为饱受折磨的乌克兰、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、缅甸、苏丹和基伍祈祷。”

在省思当天福音内容（参阅：路六39-45）时指出，耶稣催促我们省思五种感官的两种，即视觉和味觉。关于视觉，耶稣“要求我们训练自己的眼睛好好观察世界，怀著爱表达对他人的想法”。只有用这种关心而非谴责的眼神，“兄弟般的纠正才是一种美德。如果不是兄弟般的，那么它就不是一种纠正！”

关于味觉，教宗指出，耶稣提醒我们，“每一棵树，凭它的果子就可认出来”（参阅：路六44），人的果实之一就是言语。“暴力、虚假、粗俗的言语”是“坏果子”；好果子是“为我们的对话增添味道的正确和恰当的言语”。

最后，教宗邀请我们自问：“我如何注视他人，视他们为我的弟兄姊妹吗？我觉得他人是如何看待我的？我的言语是否有善意，还是充满了苦涩和虚荣？”

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