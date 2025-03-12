教宗在杰梅利医院度过平静的夜晚

圣座新闻室3月12日早晨提供了有关教宗状况的最新消息。教宗方济各的临床症状保持稳定，在依然复杂的病况下略有好转。11日，他通过视频连线参加了在保禄六世大厅举行的圣座部会避静活动，专务祈祷，并且领了圣体。此外，他也继续进行治疗，白天接受高流量氧气治疗。

（梵蒂冈新闻网）「教宗度过了平静的一夜。」圣座新闻室3月12日早晨如此表示。自从教宗方济各于2月14日在罗马杰梅利综合医院住院以来，圣座新闻室每天提供有关他健康状况的最新消息。

3月12日上午，教宗一如前几天那样，也通过视频连线参加在梵蒂冈保禄六世大厅举行的避静活动。圣座新闻室指出，教宗也继续接受治疗，进行呼吸和运动方面的物理治疗。当天下午将会发布新的通知，提供进一步的病情信息。

前一天、11日晚上，关于教宗的临床状况，圣座新闻室解释道，医生确认了在依然复杂的病况下略有好转。有鉴于病情的稳定，医生11日并未发布相关消息。

教宗上午和下午都通过视频连线参加保禄六世大厅内的圣座部会避静活动。正如这段避静时期所要求的，教宗专注于祈祷和默想，因此他没有接见任何访客。教宗也领了圣体，继续按照医嘱进行治疗，并且经由鼻管接受高流量氧气治疗。

由于教宗与圣座部会首长于3月9日至14日举行四旬期避静，依照避静时的惯例，3月12日不举行周三公开接见活动，因此没有要理讲授的稿件。

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