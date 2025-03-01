教宗：礼仪不应凸显个人，切莫忽略天主子民的喜乐与痛苦

正当「主教礼仪庆典负责人员国际培训班」在罗马宗座安瑟尔默大学举行的时候，教宗方济各致函与会者，敦促他们避免「无用地凸显个人」，却要促进一种能表达出跟随耶稣的礼仪风格。

（梵蒂冈新闻网）礼仪应当「本地化」，传达出「教会的信德」，「触碰到天主子民的生活，展现出其真实的灵性本质」。教宗方济各从罗马杰梅利医院寄发了这封信函，问候从2月24日至28日在罗马宗座圣安瑟尔默大学参加「主教礼仪庆典负责人员国际培训班」的学员。

教宗敦促他们不可忽略「天主子民的喜乐与痛苦、梦想与担忧」，因为它们「蕴含了诠释的价值」。礼仪负责人员应当「促进一种能表达出跟随耶稣的礼仪风格，同时避免无用的盛大场面或凸显个人」。

教宗写道：「我邀请你们谨慎地履行职务，切莫为你们的服务成果而沾沾自喜。」此外，教宗也鼓励他们「把这些态度传给辅祭员、读经员和圣咏团成员」。

在礼仪行动中陪伴信友

教宗强调，「每个教区都将主教和主教座堂视为礼仪的模范，加以效法」。礼仪负责人员「为团体祈祷效劳」，同时也「谦逊地传授礼仪的艺术」，在礼仪行动中陪伴信友。

礼仪负责人员的职责在于「睿智地」准备「每一项礼仪活动」，以增进「会众的福祉」。他必须「把礼仪书上的神学原则」化为「礼仪行动」，「以礼仪生活推动者及守护者的身份」伴随并支持主教，促使牧者能「温和地将自己献于天父，带领整个教区团体效法基督」。

在礼仪中与主相遇

从事礼仪服务首先要热切祈祷。教宗如此表示，并指出其意义在于守护「与上主的相遇」。在这方面，阿维拉的圣女德肋撒这位「伟大的灵修生活导师」堪为典范。保禄六世教宗在宣布她为教会圣师时强调了「有关天主的事和人的事的智慧」。

教宗方济各阐明，「准备并带领礼仪」恰好意味著将「属神的智慧与属人的智慧」相结合：「前者在祈祷、默想、默观中获得，后者来自于研究、深入探索的努力，以及聆听的能力」。

始终关心天主子民

为了推进这些任务，教宗建议「目光转向子民」，以便于了解「信友们的需求，以及有助于他们参与礼仪行动的形式和模式」。

教宗最后期勉所有投身于礼仪服务的人「始终要关心天主子民」，「怀著智慧与关爱在敬礼中」陪伴他们。在信函的结尾，教宗再次吁请大家为他祈祷。

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