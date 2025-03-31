教宗致函慈悲传教士：皈依和宽恕是天主的轻柔抚慰

在禧年慈悲传教士庆典的机会上，教宗在一份讯息中指出，成为福音见证者意味著要随时准备好接纳和不断陪伴那些渴望“以和平的圣神的力量”更新自己生活的人。

（梵蒂冈新闻网）禧年慈悲传教士庆典于3月28日至30日在罗马举行。在这机会上，教宗方济各发表了一份讯息。29日，慈悲传教士在梵蒂冈花园露德圣母岩洞前公念《玫瑰经》，主持这项活动的圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教宣读了这份讯息。

教宗对于未能亲自会见传教士表示遗憾，并鼓励他们“为天父的面容做见证”。天父的慈爱“无穷无尽、何其伟大，祂召叫所有人皈依，总是以祂的宽恕更新我们”。

“皈依和宽恕是两种轻柔抚慰，上主用其抹去我们眼中的每一滴泪水；皈依和宽恕是教会用来拥抱我们罪人的手，是我们用来在尘世旅程中行走的脚。耶稣，世界的救主，为我们开辟了一条共同前行的道路，我们凭借著和平的圣神的力量跟随祂。”

天主的慈悲改变人心。为此，教宗邀请慈悲传教士们成为细心聆听的听告解司铎，“随时准备好接纳和不断陪伴那些渴望更新自己生活的人”，以及回到上主身边的人。

教宗写道，“上主的宽恕是希望的泉源，因为无论在什么情况下，我们都可以依靠祂。天主降生成人，是为了向世人显示祂绝不会遗弃我们”。

最后，教宗祝愿所有慈悲传教士在圣母玛利亚、慈悲之母的护佑下“朝圣之旅硕果累累”。教宗也请他们为他祈祷。

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