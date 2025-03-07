教宗从医院致意：谢谢你们的祈祷，我从这里陪伴你们

教宗方济各从2月14日起住院治疗，3月6日从医院发表讯息，向所有为他祈祷的人表达感激之情。

（梵蒂冈新闻网）正当众人于3月6日晚上9点聚集在圣伯多禄广场上为教宗方济各的康复诵念《玫瑰经》时，教宗用西班牙语发表了一段感激的话语。「我由衷感谢你们在［圣伯多禄］广场为我的健康祈祷，我从这里陪伴你们。愿天主降福你们，求童贞玛利亚护佑你们。谢谢你们。」

教宗自2月14日起在罗马杰梅利综合医院住院治疗肺炎以来，收到了许多慰问与关怀的讯息，包括孩童绘制的图画等等。世界各地的信友和敬爱教宗的人为教宗的健康献上祈祷。

梵蒂冈圣伯多禄广场的祈祷活动从2月24日周一展开。数以千计的信众与住在罗马的枢机、圣座部会及罗马教区人员一起在广场上同心合意地诵念《玫瑰经》，祈愿教宗能够早日康复。3月6日晚上播放教宗的音频时，主持祈祷活动的是圣座奉献生活及使徒团体部副部长范达民（Ángel Fernández Artime）枢机。

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