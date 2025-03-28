教宗：和平源于慈悲，我们要向新的友爱关系敞开

教宗方济各致函圣座圣赦院第35期内署课程学员，敦促他们做个「祈祷的人」，领受宽恕的圣宠，「与天主修和」，从而焕然一新。

（梵蒂冈新闻网）人们「热切盼望的和平」源自于慈悲，那是一道照亮四旬期旅途的光芒，使心灵向「新的友爱关系」敞开。教宗方济各3月27日在写给圣座圣赦院内署课程学员的讯息中表达了这个期许。该课程于3月24日开始，直到28日结束，主要面向司铎和即将领受圣秩圣事者。

正值四旬期，教宗强调，这是一段「皈依、忏悔和接纳」的时期。后者的幅度也涵盖了慈悲，教宗表示，「为天主的慈悲而欢庆是一项特恩」。

「天主藉著祂的圣宠，立我们为慈悲的施行者，因为我们领受祂所赐的恩宠，曾经且现在率先成为祂宽恕的对象。」

教宗敦促内署课程的参与者成为「祈祷的人」，因为圣职人员的每一项行动都扎根于祈祷。其任务也伴随著重大的责任，因为圣职人员延续「耶稣的事业」，正如《若望福音》所记载的，祂现在仍然不停地说：「我也不定你的罪，去吧！从今以后，不要再犯罪了。」（若八11）

这句天主圣言「使人重获自由」。教宗祈愿这句话能在这禧年期间有力地回荡著。

「因著与天主的修和，心灵焕然一新，并向新的友爱关系敞开。人们热切盼望的和平也源自于天主的慈悲，正如望德不叫人蒙羞那样。」

教宗最后在讯息中祝福并感谢参与者「不可或缺的圣事职务」。

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