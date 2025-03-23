教宗3月23日午后，离开医院返回梵蒂冈圣玛尔大之家

教宗方济各于3月23日主日午后，离开杰梅利综合医院返回梵蒂冈的寓所圣玛尔大之家。在返回途中，前去圣母大殿，向罗马人民救援圣母像敬献鲜花，以表达对圣母的感谢和崇高敬意。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于3月23日主日午后，离开住院治疗超过5周的罗马杰梅利综合医院，返回梵蒂冈的寓所圣玛尔大之家。

当天中午，有超过3千名信友聚集在医院的入口处广场，当教宗坐轮椅被推到医院大楼五层的一个小阳台时，现场响起了热烈的掌声与欢呼声。教宗向众人微微挥手微笑，随后，教宗的目光落在了一个女士身上，并用微弱的声音说：“谢谢大家，我看到了一位拿著黄色鲜花的女士，她很棒！”聚集的人群情不自禁地不断高喊“教宗方济各，我们爱您，我们支持您！”最后，教宗降福了聚集的人群。

教宗乘坐的白色菲亚特座车离开医院后，并未马上返回圣玛尔大之家，而是去了圣母大殿。教宗将一束鲜花交予圣母大殿助理总铎马克里卡斯（Rolandas Makrickas）枢机，请他将此鲜花放到大殿内的罗马人民救援圣母像前，以表达对圣母的感谢和敬意。

教宗离开医院前，简短地问候了天主教大学和杰梅利综合医院的医护及行政人员，感谢他们给予他的精心治疗和悉心护理，以及奉献的精神。

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