教宗方济各：战争荒谬无比，让我们解除世界的武装

以下是教宗方济各致《晚邮报》（Corriere della Sera）总编卢恰诺·丰塔纳（Luciano Fontana）的公开信。丰塔纳先生在信中向患病中的教宗表达关怀，并邀请他在该报专栏中再次呼吁和平与解除武装。教宗方济各对此作出回应，重申战争的荒谬性，并强调言辞的力量在构建人类社会中的重要作用。

亲爱的总编辑：

我衷心感谢您在我病中的这个时刻，以关怀的话语向我表达您的支持。如我曾经提及，战争在此刻显得尤为荒谬。人的脆弱，确实能让我们更清楚地认识到何为永恒、何为短暂，什么赋予生命，什么带来死亡。或许正因如此，我们时常倾向于否认自身的局限，并逃避那些脆弱和受伤的人，因为他们的存在足以动摇我们个人及群体所选择的道路。

我愿意鼓励您，以及所有那些通过如今实时连接我们世界的传播工具，致力于用工作和智慧来传播信息的人们：请你们充分认识到言语的重要性。言辞从来不仅仅是话语，它们构建了人类的生存环境。言辞可以连结人心，也可以制造分裂；可以服务于真理，也可以被用来操纵真理。我们必须解除言语的武装，以此解除思想的武装，并最终使世界解除武装。我们迫切需要更多的反思、冷静，以及对复杂性的认识。

战争只会摧毁团体和环境，而无法为冲突提供解决方案，与此同时外交和国际组织则需要新的活力和可信度。此外，宗教可以从各民族的灵性传统中汲取力量，重燃对兄弟情谊与正义的渴望，以及对和平的希望。

这一切都需要承诺、努力、深思与话语。让我们齐心协力，愿天主的恩宠不断启发并陪伴我们前行。

方济各

罗马，杰梅利综合医院，2025年3月14日

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