教宗在圣玛尔大之家养病，健康状况渐有好转

教宗方济各罹患双侧肺炎后，目前正在梵蒂冈寓所安度恢复期，按照医嘱静养。圣座新闻室表示，他的健康状况持续表现出逐渐好转的迹象。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室主任布鲁尼3月28日周五，在新闻简报会上向记者们提供了有关教宗方济各在双侧肺炎康复期的最新消息。布鲁尼指出，教宗的健康状况稳定，在呼吸功能、运动功能和说话方面都表现出轻微好转。

圣父教宗继续逐渐减少白天通过鼻管吸取高流量氧气的用量，夜晚的氧气用量也略有降低。26日周三的血液化验报告显示出，教宗的血液指标都很正常。

教宗方济各继续进行治疗、祈祷、休息，有时从事一些公务。与此同时，圣座各部会以书面文件向教宗汇报工作。教宗每天都在圣玛尔大之家的小堂共祭弥撒。

布鲁尼表示，教宗没有什么特别需要报导的访问活动。他得知了缅甸地震的消息，并为众多罹难者祈祷。28日周五上午，教宗通过梵蒂冈媒体的直播视频，参与了教宗府讲道神师帕索里尼神父今年四旬期的第二场默想。

30日主日，圣座新闻室将发布圣父教宗为三钟经祈祷活动准备的稿件，如同前几个主日那样。

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