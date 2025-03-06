教宗要理讲授：让我们效法圣母和圣若瑟，怀著希望寻找上主

在为例行周三公开接见准备的稿件中，教宗方济各提及圣母玛利亚和大圣若瑟在耶稣12岁那年在圣殿中找到祂的事迹，敦促信众效法这两位圣人的榜样去寻找上主。

（梵蒂冈新闻网）「正如圣母玛利亚和大圣若瑟充满希望那样，让我们也走出去寻找上主。祂不可能受限于我们有限的期待。」教宗方济各为原订于3月5日举行的周三公开接见活动准备了稿件，在讲稿中如此表示。虽然公开接见活动取消，但圣父教宗还是将稿件交给圣座新闻室予以公布。

延续著「耶稣基督、我们的希望」的主题，教宗在要理讲授中省思了耶稣的童年，尤其是祂12岁那年的一个事件。那时候，耶稣没有知会圣母玛利亚和大圣若瑟，就独自留在圣殿里。圣母和若瑟心急如焚，花了三天的时间才找到祂（参阅：路二46，48-50）。

圣父教宗指出，这段事迹呈现出圣母与耶稣之间很有意义的一段对话。它有助于我们思索圣母的旅途。

圣母是希望的朝圣者

圣母玛利亚的旅途当然并不轻松。教宗阐明，圣母经历了「一段灵性旅程」，逐渐了解有关她圣子的奥秘。教宗接著回顾童贞圣母玛利亚人生的不同阶段，以及它们如何与主耶稣的生命交织在一起。教宗称圣母始终是个「希望的朝圣者」。

童贞圣母玛利亚是主耶稣的首位门徒。教宗表示，圣母抚育耶稣、带祂长大、追随祂，并且接受天主圣言的薰陶。诚如本笃十六世教宗所言，「我们看到圣母在家里如何完全与天主圣言同在。她全然沉浸在圣言内，得以成为道成肉身的天主圣言的母亲」。

教宗方济各进一步阐述道，然而，圣母并没有因为这份与天主圣言的独特共融，就免去了「学习阶段」需要付出的努力。

荣福玛利亚害怕失去圣子耶稣

耶稣12岁那年，在耶路撒冷的年度朝圣过程中找不到祂的经验令圣母玛利亚心生恐惧，以至于她在某种程度上成了自己和若瑟的「发言人」，开口责备耶稣。

教宗解释道，「圣母玛利亚和大圣若瑟经历了失去孩子的家长的痛苦」。他们原本以为耶稣在同行的队伍里跟其他亲戚在一起，没什么好担心的。但后来，他们一整天都没看见耶稣，焦急感油然而生，便开始拼命地寻找，并且往回走。

「回到圣殿，他们发现他们一直视为孩子那样需要保护的耶稣，突然之间变成熟了」。他们观察到祂能参与有关圣经的讨论，而且在辩论中与经师们「不相上下」。

超乎理解范围

面对母亲的责备，主耶稣的回答很简单，祂说祂在做祂父亲的事。然而，圣母玛利亚和大圣若瑟并不理解。教宗指出，「天主的奥秘使一名孩童超乎他们的理解范围」。

「祂的父母想要把他们的宝贝儿子保护在自己爱的羽翼下，但是耶稣却渴望活出祂作为天主子的召叫，事奉天父，浸润在天主圣言内。」

教宗最后敦促信众像圣母玛利亚和大圣若瑟那样，满怀希望地去寻找主耶稣。

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