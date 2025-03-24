教宗方济各在住院38天后，于3月23日离开医院返回梵蒂冈的寓所圣玛尔大之家。

圣座传播部编辑主任托尔涅利（Andrea Tornielli）

自2月14日教宗方济各离开梵蒂冈，入住杰梅利综合医院接受治疗，已经过去了整整38天。对于一位88岁患有双侧肺炎的病人来说，这是复杂的几周：医疗公告并未掩盖病情的严重性、他所经历的危机，以及整体临床状况的复杂性。但这段日子更因如潮的祈祷而显得不同：个人的祈祷、团体的祈祷、诵念玫瑰经，以及举行弥撒感恩圣祭。为教宗方济各祈祷的，不仅是天主教徒，也不仅限于基督徒。甚至来自其他宗教的信徒也为教宗祈祷。在不信教的人当中，也有许多人送上了美好善良的祝福与问候。正是为了所有以祈祷相伴的人们，才有了今日这份简短而用心的问候。

我们与罗马主教共同度过了这段漫长的病痛时光——等待、祈祷、感动。3月6日，当教宗方济各努力以微弱的声音向圣伯多禄广场及全球连线祈祷的信众致谢，并与他们同心祈祷时，许多人欣喜若狂喜极而泣。3月16日主日傍晚，当他在杰梅利医院十楼小堂共祭弥撒后祈祷时，我们首次重新见到他，即便只是他的背影，我们倍感欣慰。

在经历忐忑不安且始终信靠那位每时每刻赐予我们生命、亦可随时召唤我们归去的上主之后，今天我们终于重见他的容颜。在重返梵蒂冈的这一天，我们再次领受他的降福。

在这几周住院期间，教宗方济各从病房中提醒我们，生命的每一刻都值得活出意义，而我们在每一时刻都可能被召回。他提醒我们，苦难与脆弱可以成为见证福音的契机，去宣讲那位降生成人、与我们一同受苦、并甘愿在十字架上贬抑自己的天主。

我们感谢他，感谢他在病榻上让我们明白：战争显得更加荒谬无理；感谢他勉励我们必须解除世界的武装，而非用新型杀戮武器填满军火库，使其重蹈覆辙；感谢他将自己的病痛化作祭献，为这个在战火中颤抖的世界祈求和平。

欢迎回家，圣父教宗！

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