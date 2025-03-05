圣座新闻室3月5日早晨提供了有关教宗方济各健康状况的最新消息：他夜晚休息得很好。前一天4日，教宗病情稳定、体温正常、意识清楚、配合治疗。

（梵蒂冈新闻网）「教宗夜晚休息得很好，早晨8点多醒来。」圣座新闻室3月5日上午如此表示。自从教宗方济各2月14日在罗马杰梅利医院住院以来，圣座新闻室定期发布有关教宗健康状况的最新消息。

3月4日晚上，圣座新闻室在例行的病情通报中表示，「圣父教宗的临床症状维持稳定」。夜里，依照计划，教宗「再次使用非侵入式呼吸机」直到早上为止。通报指出，教宗「没有再发生呼吸衰竭的情况，支气管痉挛也没有再发作」。他的「体温保持正常，意识始终清醒，配合治疗，而且定向力良好」。4日上午，教宗「改为接受高流量氧气治疗，进行了呼吸方面的物理治疗」。当天他祈祷并休息，上午领了圣体。

此外，教宗在心脏、肾脏和血液指标方面的临床症状维持稳定，但他的病情整体而言是复杂的。在教宗罹患这种肺炎的背景下，支气管痉挛的发作在预期范围内。

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