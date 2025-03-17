教宗在罗马杰梅利医院私人小堂共祭弥撒

圣座新闻室发布了一张教宗16日上午共祭弥撒后祈祷的照片。他从2月14日起住院，目前状况维持稳定，继续接受治疗，进行呼吸和运动方面的物理治疗。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室3月16日晚上发布了一张教宗方济各的照片：教宗在杰梅利综合医院10楼私人病房小圣堂里共祭弥撒后，坐在轮椅上，穿著大白衣和紫色祭衣领带，注视著祭台后方十字苦架上的耶稣。这是教宗方济各自2月14日住院后拍的第一张照片。

人们期盼「见到」教宗

这段日子以来，记者和普罗大众都表示渴望看到教宗的画面。他最后一次露面是在2月14日住院前，当天上午他在梵蒂冈接见了「论教会在现代世界基金会」成员。之后，就只有照顾他的医护人员和他最紧密的合作者有办法见到他。

祈祷、休息、治疗

3月16日晚上发布的照片呈现出教宗在祈祷这种私人时刻的状态。祈祷、休息、药物治疗，以及呼吸与运动方面的物理治疗，这些是他住院时的主要活动，16日主日也是如此。圣座新闻室指出，教宗尤其从运动物理治疗中获益良多。

当天，教宗没有接待任何访客，稍微恢复了一些工作。他的病况维持稳定，但就如医师团队前几天报告的那样，教宗的临床症状始终「复杂」。

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