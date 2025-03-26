教宗在圣玛尔大之家静养：共祭弥撒、继续治疗

教宗方济各目前在他的梵蒂冈寓所圣玛尔大之家养病。圣座新闻室就教宗的状况提供最新消息，称他继续药物治疗，以及呼吸和运动方面的物理治疗。他暂不接见访客，至于未来几周的行程，现在还没有做决定。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各的康复期可能且应该会持续「两个月」之久。医生阿尔菲里（Sergio Alfieri）和卡尔博内（Luigi Carbone）3月22日周六在罗马杰梅利医院举行的记者会上如此表示。在这段养病期，教宗要继续药物治疗，进行运动和呼吸方面的物理治疗，后者的目的主要是帮助声音恢复。在此期间，教宗不仅祈祷，也在圣玛尔大之家二楼的小圣堂共祭弥撒。

教宗方济各3月23日主日出院后，圣座新闻室25日周二在新闻简报会上向记者们提供了有关教宗健康状况的最新消息和细节。新闻室阐明，如同「医生们22日周六所言，教宗正在调养当中」。

治疗与吸氧

22日，杰梅利医院照顾教宗的医疗团队负责人阿尔菲里医生和教宗医疗联络人卡尔博内医生指出，教宗还必须长期使用口服药物，而且全天都要进行运动和呼吸方面的物理治疗，如同他在杰梅利医院住院时那样。医生同时也叮嘱教宗要避免举行个人和团体的会晤，并要确保24小时全天候的照护，以处理各项「需求」，首先便是氧气，以及紧急情况下的急救措施。这项服务由梵蒂冈城国卫生局负责。

事实上，教宗有个医疗团队随侍在侧。他继续按照住院最后几天的模式来吸氧：换句话说，就是夜晚通过鼻管吸取高流量的氧气，白天持续进行氧气治疗，但是用量会逐渐减少。

弥撒和公务

回到圣玛尔大之家后，教宗方济各会前往二楼的小圣堂共祭弥撒。他也依照日前所说的方式继续履行公务。后续几天的行程还没有明确的指示，更别说是接下来的禧年庆典和圣周礼仪。当然，现在还得等待评估教宗的恢复状况，以及医生所说的「临床症状预计会好转」，然后才能做进一步的决定。圣座新闻室解释道，「有些事情正在决策过程中，其评估的基础是未来几周的好转情况」。

目前，教宗暂不接见访客。这两天他只见了最紧密的合作者。至于国家元首和政府领导人的来访，现在并未宣布任何相关安排。

阿尔菲里医生的话

教宗方济各很高兴回到梵蒂冈的寓所。病情最危险的阶段已然度过，最严重的感染也已经克服。阿尔菲里医生22日周六在杰梅利医院举行记者会时强调，由于住院期间的两次病危，教宗曾面临生死关头。

25日周二，阿尔菲里医生在接受意大利《晚邮报》采访时说，教宗在2月28日下午经历了最糟糕的时刻，因为支气管痉挛发作，教宗的病况恶化。医生说：「我第一次看到他周围的人眼眶含泪。在他住院的这段期间，我明白了他周围的人真心爱他，视之为亲生父亲。我们大家都意识到病情进一步加剧，他有可能过不了这一关。」

「我们必须做出抉择，要么放手让他走，要么使出浑身解数、尝试一切可行的药物和治疗，冒著伤害其他器官的极大风险。我们最后选择了这条路。」阿尔菲里医生在采访中透露道，这是教宗的决定。

正如在其他机会上提过的，阿尔菲里医生重申，「教宗从第一天起就要求我们对他说明实情，他希望我们讲述他的真实状况」。在病情通报方面，这位医生指出：「我们向秘书们通知医疗的部分，他们添加其他信息，然后由教宗批准。内容从未遭到改动或删减。」

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