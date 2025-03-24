教宗：天主的耐心激励信众将其生活变成“悔改皈依的时期”

教宗在罗马杰梅利医院住院期间的最后一次三钟经祈祷活动中，指出引导人皈依的耐心的重要性。他提到照护他的医疗人员的关怀，并对加沙再次遭到轰炸表示悲痛。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在为3月23日主日三钟经祈祷活动准备的讲稿中指出“耐心”的重要性，它是人类生活中所需要的。正如当天福音所指出的，天主的耐心激励信众将其生活变成“悔改皈依的时期”，就如农人等待不结果子的无花果树结出果子一样。这位“有耐心的农人”是上主，在人们生活的土地上耕耘，满怀信心地等待他们“回到祂身边”。

接著，教宗写道他住院的经历：“在这长时间的住院期间，我有机会体验到上主的耐心，我还看到这耐心也体现在医护人员和医疗工作者的不懈关怀，以及病人家属的关心和希望中。这信赖的耐心根植于天主的爱，我们的生活中确实需要耐心，尤其是在面对最困难和痛苦的情况的时候。”

教宗对以色列再次轰炸加沙并导致多人伤亡深感悲痛，他也为严峻的人道主义情况表示担忧。他写道：“我吁请立刻让武器噤声；并有勇气恢复对话，释放所有人质，且实现最终的停火。加沙地带人道主义情况再次严峻，需要交战方和国际社会的紧急承诺。”

教宗对“亚美尼亚和阿塞拜疆就和平协议文本达成一致感到高兴”。他说，“我希望协议能尽快签署，为南高加索地区建立持久的和平作出贡献”。

最后，教宗感谢那些在他住院治疗期间为他祈祷的人，并恳求“结束战争，实现和平，尤其是在饱受折磨的乌克兰、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、缅甸、苏丹，以及刚果民主共和国”。

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