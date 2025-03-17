搜索

搜索

搜索

简中简体中文
ITALY-VATICAN-RELIGION-POPE-HEALTH ITALY-VATICAN-RELIGION-POPE-HEALTH  (AFP or licensors)
教宗
繁體

教宗三钟经：我与病患同在，他们跟我一样脆弱

教宗方济各为3月16日主日三钟经祈祷活动准备了稿件。他强调，即使身患疾病，也没有任何事可以阻止我们去爱和祈祷。他敦促众人注视周围处于磨难中的人，称他们是天主光芒的反射。

（梵蒂冈新闻网）耶稣那道带来转变的光，光彩夺目，在痛苦中抚慰人心，引导教宗方济各的思路。教宗在为3月16日四旬期第二主日三钟经祈祷活动准备的稿件中指出，在大博尔山上，耶稣显圣容的光芒让那些跟祂一起上山的门徒们看见极为重要的真理之一，也就是：「耶稣在众门徒中间行的各种举动的背后」，存在著「祂无限圣爱的光芒」。

磨难时期

教宗写道：「就在我正面对磨难时期的时候，我与众多患病的弟兄姊妹们同在：他们此刻跟我一样脆弱。」「尽管我们身体虚弱，但依然没有任何事能阻止我们去爱、祈祷、奉献我们自己，并且在信仰中为彼此做个希望的明亮记号。」

耶稣爱的光芒

即使是在痛苦的地方，也有光的照耀。上主的光也能在祂安排在我们周围的人身上找到。

「在这层意义上，多少光芒也在医院和疗养院里闪耀！多少慈爱的关怀照亮病房、楼道、诊间，以及从事最卑微服务的地方！因此，今天我想邀请你们同我一起赞美上主，祂从不遗弃我们。在痛苦的时刻，祂把那些映射出祂圣爱光芒的人放在我们身边。」

孩童们的祈祷

教宗向「十分用心」照顾他的人表达感谢。他感受到大人和小孩都不断地为他的健康祈祷。

「我知道有很多孩子为我祈祷。他们当中有些人今天来到杰梅利医院这里，以表亲近。极可爱的孩子们，谢谢！教宗爱你们，始终等著与你们相遇。」

关切因冲突而受伤的国家

教宗虽然在杰梅利医院住院，却心系著那些「因战争而受伤」的国家，例如：「饱受磨难的乌克兰、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、缅甸、苏丹、刚果民主共和国」。

愈加同道偕行的教会

此外，教宗也提到他批准了一段进程，以陪伴教会落实2024年世界主教会议最后文件，并且迈向2028年的教会大会。

「让我们为教会祈祷。她蒙召将最近一次世界主教会议大会上做的分辨化为具体的选择。我向教会会议秘书处表示感谢，它接下来三年要在这项任务上陪伴地方教会。」

教宗最后祈祷说：「愿童贞玛利亚护佑我们，帮助我们效法她成为基督之光与和平的携带者。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

 

2025 Mar 17, 09:13

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

阅读全部 >

与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。