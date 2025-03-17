教宗三钟经：我与病患同在，他们跟我一样脆弱

教宗方济各为3月16日主日三钟经祈祷活动准备了稿件。他强调，即使身患疾病，也没有任何事可以阻止我们去爱和祈祷。他敦促众人注视周围处于磨难中的人，称他们是天主光芒的反射。

（梵蒂冈新闻网）耶稣那道带来转变的光，光彩夺目，在痛苦中抚慰人心，引导教宗方济各的思路。教宗在为3月16日四旬期第二主日三钟经祈祷活动准备的稿件中指出，在大博尔山上，耶稣显圣容的光芒让那些跟祂一起上山的门徒们看见极为重要的真理之一，也就是：「耶稣在众门徒中间行的各种举动的背后」，存在著「祂无限圣爱的光芒」。

磨难时期

教宗写道：「就在我正面对磨难时期的时候，我与众多患病的弟兄姊妹们同在：他们此刻跟我一样脆弱。」「尽管我们身体虚弱，但依然没有任何事能阻止我们去爱、祈祷、奉献我们自己，并且在信仰中为彼此做个希望的明亮记号。」

耶稣爱的光芒

即使是在痛苦的地方，也有光的照耀。上主的光也能在祂安排在我们周围的人身上找到。

「在这层意义上，多少光芒也在医院和疗养院里闪耀！多少慈爱的关怀照亮病房、楼道、诊间，以及从事最卑微服务的地方！因此，今天我想邀请你们同我一起赞美上主，祂从不遗弃我们。在痛苦的时刻，祂把那些映射出祂圣爱光芒的人放在我们身边。」

孩童们的祈祷

教宗向「十分用心」照顾他的人表达感谢。他感受到大人和小孩都不断地为他的健康祈祷。

「我知道有很多孩子为我祈祷。他们当中有些人今天来到杰梅利医院这里，以表亲近。极可爱的孩子们，谢谢！教宗爱你们，始终等著与你们相遇。」

关切因冲突而受伤的国家

教宗虽然在杰梅利医院住院，却心系著那些「因战争而受伤」的国家，例如：「饱受磨难的乌克兰、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、缅甸、苏丹、刚果民主共和国」。

愈加同道偕行的教会

此外，教宗也提到他批准了一段进程，以陪伴教会落实2024年世界主教会议最后文件，并且迈向2028年的教会大会。

「让我们为教会祈祷。她蒙召将最近一次世界主教会议大会上做的分辨化为具体的选择。我向教会会议秘书处表示感谢，它接下来三年要在这项任务上陪伴地方教会。」

教宗最后祈祷说：「愿童贞玛利亚护佑我们，帮助我们效法她成为基督之光与和平的携带者。」

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