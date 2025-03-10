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Uno striscione dei volontari radunati in San Pietro per il Giubileo Uno striscione dei volontari radunati in San Pietro per il Giubileo  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
教宗
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教宗：我们需要在考验中伴随著我们的“温柔的奇迹”

教宗在为9日主日三钟经准备的讲稿中，感谢那些照护病患的人、在他长时间住院期间为他祈祷的人。他为处于冲突中的国家呼吁和平。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室公布了教宗方济各为3月9日、四旬期第一主日三钟经祈祷活动准备的讲稿。他在讲稿中提及医生、志愿者、圣座各部会人员，以及处于战争中的人们。

在医院住院的教宗再次感谢医疗人员的悉心照护。他写道，“我在此想到很多以不同方式接近病患的人，他们对病患来说是上主临在的标记。我们需要这种‘温柔的奇迹’，它伴随著正在经受考验的人，给痛苦的夜晚带来一丝光亮”。

3月8日至9日举行禧年志愿者活动。教宗指出：“我们的社会过于屈从于市场逻辑，一切都可能会遵循利益的规则并且追求利润。在这样的社会里，志愿服务是希望的预示和标记，因为它证明了要首先为最有需要的人白白付出、多加关怀和提供服务”。

圣座部会于3月9日至14日在梵蒂冈保禄六世大厅进行四旬期避静，由教宗府讲道神师帕索里尼神父带领，教宗在精神上与圣座各部会首长一起参加避静活动。他勉励道，四旬期是“在精神上加以净化和更新的时期，在信德、望德和爱德中成长的旅程”。最后，教宗邀请所有人为他祈祷，他也为他们祈祷，并为处于战争中的国家祈祷。

“我们一起继续祈求和平恩典，尤其是为饱受磨难的乌克兰、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、缅甸、苏丹和刚果民主共和国的和平。我对暴力在叙利亚一些地区的死灰复燃感到担忧：我希望社会各种族和宗教成员，尤其是平民都能充分得到尊重，暴力事件彻底结束。我将你们大家托付于童贞圣母玛利亚的转祷。祝主日愉快，再见！”

链接网址：www.vaticannews.cn

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2025 Mar 10, 10:34

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