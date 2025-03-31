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教宗
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教宗：请为南苏丹的和平坐上谈判桌

圣座新闻室发布教宗方济各为3月30日主日三钟经祈祷活动准备的讲稿。教宗呼吁南苏丹的冲突各方努力维持稳定，并邀请国际社会提供援助，以应对邻近苏丹的严重人道主义灾难。教宗为处于战争中的各国祈祷，特别念及「也因地震而受很多苦的」缅甸。四旬期是「治愈」的时期，教宗称他也正在经历身心灵的治愈。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各始终牵挂著国际时事，尤其是因战争和敌意而遭撕裂的国家。3月30日主日，圣座新闻室公布了教宗为当天三钟经祈祷活动准备的稿件。他首先省思了天主的慈悲和四旬期的意义，鼓励众人善度这段「治愈的时期」，然后教宗对「南苏丹的局势」表达担忧。

「我再次沉痛地呼吁所有领导人要竭尽所能降低国内的紧张局势。务必放下分歧，勇敢且负责任地坐在桌子前，开启有建设性的对话。唯有如此，才能减轻亲爱的南苏丹人民的苦难，建设一个和平且稳定的未来。」

请为苏丹启动谈判

教宗也为邻近的苏丹忧心忡忡，那里的「战争不断摧毁无辜的受害者」。教宗恳请保护人民，启动谈判，使武器噤声并供应人道救援物资。

「我敦促冲突中的各方优先保护他们平民弟兄姐妹的生命；我祈愿尽快启动新一轮的谈判，好能确保危机得到持久的解决之道。国际社会要加紧努力，应对可怕的人道主义灾难。」

邀请众人为和平祈祷

此外，教宗也邀请众人不要忘记其他长期处于战乱中的国家，以及处境危急且艰难的地方。怀著对仁慈天父的信赖之情，「让我们继续为和平祈祷」。教宗由此念及「饱受磨难的乌克兰、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、刚果民主共和国和缅甸」，后者「也因地震而受很多的苦」。

塔吉克斯坦与吉尔吉斯斯坦之间极好的外交成果

放眼全人类，教宗也提到近期一些「积极正面的事实」，例如「关于塔吉克斯坦与吉尔吉斯斯坦边界划分的协议获得批准」。教宗称之为「极好的外交成果」，并期勉「两国继续这条道路」。教宗呼求圣母玛利亚、仁慈的母亲「帮助人类大家庭和平地彼此修和」。

四旬期是治愈的时期

在三钟经的稿件中，教宗讲解了浪子回头的比喻（路十五1-3、11-32）。耶稣说，一个父亲有两个儿子：小儿子离家后穷困潦倒，他回家时父亲欢喜地款待了他；「听话」的大儿子因此生气不肯进门。

教宗指出，这个比喻「彰显了天主的心肠：祂总是慈悲地善待所有的人；祂医治我们的创伤，让我们能以弟兄姊妹相待、彼此相爱」。

接著，教宗谈及目前的四旬期，勉励众人善度禧年内的四旬期，视之为「治愈的时期」。他说：「我也是如此，在身心灵上体验到治愈。因此，我由衷感谢所有如同救主耶稣那样，以话语、以知识、以关爱、以祈祷，为近人做个治愈器皿的人。」

随后，教宗将目光放在所有人身上，祝愿人人都活出在救主耶稣内的手足情谊。「脆弱和疾病是我们大家共同的经验；然而，更进一步来说，在基督赐给我们的救恩内，我们彼此互为弟兄姊妹。」

链接网址： www.vaticannews.cn

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2025 Mar 31, 08:46

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。