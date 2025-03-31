教宗：请为南苏丹的和平坐上谈判桌

圣座新闻室发布教宗方济各为3月30日主日三钟经祈祷活动准备的讲稿。教宗呼吁南苏丹的冲突各方努力维持稳定，并邀请国际社会提供援助，以应对邻近苏丹的严重人道主义灾难。教宗为处于战争中的各国祈祷，特别念及「也因地震而受很多苦的」缅甸。四旬期是「治愈」的时期，教宗称他也正在经历身心灵的治愈。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各始终牵挂著国际时事，尤其是因战争和敌意而遭撕裂的国家。3月30日主日，圣座新闻室公布了教宗为当天三钟经祈祷活动准备的稿件。他首先省思了天主的慈悲和四旬期的意义，鼓励众人善度这段「治愈的时期」，然后教宗对「南苏丹的局势」表达担忧。

「我再次沉痛地呼吁所有领导人要竭尽所能降低国内的紧张局势。务必放下分歧，勇敢且负责任地坐在桌子前，开启有建设性的对话。唯有如此，才能减轻亲爱的南苏丹人民的苦难，建设一个和平且稳定的未来。」

请为苏丹启动谈判

教宗也为邻近的苏丹忧心忡忡，那里的「战争不断摧毁无辜的受害者」。教宗恳请保护人民，启动谈判，使武器噤声并供应人道救援物资。

「我敦促冲突中的各方优先保护他们平民弟兄姐妹的生命；我祈愿尽快启动新一轮的谈判，好能确保危机得到持久的解决之道。国际社会要加紧努力，应对可怕的人道主义灾难。」

邀请众人为和平祈祷

此外，教宗也邀请众人不要忘记其他长期处于战乱中的国家，以及处境危急且艰难的地方。怀著对仁慈天父的信赖之情，「让我们继续为和平祈祷」。教宗由此念及「饱受磨难的乌克兰、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、刚果民主共和国和缅甸」，后者「也因地震而受很多的苦」。

塔吉克斯坦与吉尔吉斯斯坦之间极好的外交成果

放眼全人类，教宗也提到近期一些「积极正面的事实」，例如「关于塔吉克斯坦与吉尔吉斯斯坦边界划分的协议获得批准」。教宗称之为「极好的外交成果」，并期勉「两国继续这条道路」。教宗呼求圣母玛利亚、仁慈的母亲「帮助人类大家庭和平地彼此修和」。

四旬期是治愈的时期

在三钟经的稿件中，教宗讲解了浪子回头的比喻（路十五1-3、11-32）。耶稣说，一个父亲有两个儿子：小儿子离家后穷困潦倒，他回家时父亲欢喜地款待了他；「听话」的大儿子因此生气不肯进门。

教宗指出，这个比喻「彰显了天主的心肠：祂总是慈悲地善待所有的人；祂医治我们的创伤，让我们能以弟兄姊妹相待、彼此相爱」。

接著，教宗谈及目前的四旬期，勉励众人善度禧年内的四旬期，视之为「治愈的时期」。他说：「我也是如此，在身心灵上体验到治愈。因此，我由衷感谢所有如同救主耶稣那样，以话语、以知识、以关爱、以祈祷，为近人做个治愈器皿的人。」

随后，教宗将目光放在所有人身上，祝愿人人都活出在救主耶稣内的手足情谊。「脆弱和疾病是我们大家共同的经验；然而，更进一步来说，在基督赐给我们的救恩内，我们彼此互为弟兄姊妹。」

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