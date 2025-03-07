教宗为罗马住房紧急基金捐赠一百万欧元

数周前，教宗在杰梅利医院住院前，向萨尔代利神父基金捐款，以改建罗马原本的一栋圣职人员住宅。这些空间将改造成20套公寓给有需要的人居住。

（梵蒂冈新闻网）前几周，教宗方济各在罗马杰梅利综合医院住院前，为“萨尔代利（Roberto Sardelli）神父住房紧急基金”提供捐款。教宗捐赠了一百万欧元，用于改建罗马原本的一栋圣职人员住宅，其空间将被改造成20套公寓，给需要者居住。

这一消息于元月30日、在圣波利卡浦堂区纪念萨尔代利神父时就已宣布，但当时并未透露圣父教宗捐款的具体数额。数日前，教宗罗马教区代理主教雷纳枢机在给罗马教区司铎的一封信函中公布了捐款数额。

雷纳枢机在一份声明中写道，“2025年6月23日至27日，我们将举行禧年的修生、主教和司铎庆典，为做好灵性上的准备，应考虑以罗马教会的身份提供一个爱德和望德的具体标记”。

去年10月，教宗方济各在拉特朗圣若望大殿与罗马教区大会与会者举行会晤。雷纳枢机指出，“在讨论的各项议题中，浮现出住房紧急问题。作为教会，我们已将这问题提请有关当局注意。如果我们发出了声音，我认为做出先知性的举动很重要，这能使我们所说的话更具可信度”。

枢机继续写说，“为此，在与司铎咨议会进行广泛和深入的对话后，构思了这个‘希望的标记’，即：为萨尔代利神父基金提供专项捐款，以帮助那些缺乏必要担保来获得租屋合同的家庭，或者无力支付不断上涨的租金的家庭”。因此，雷纳枢机邀请圣职人员将“一个月的生活津贴或其中一部分捐献出来”。

枢机最后写道，“我希望，我们的这个选择能触动很多人的心。愿罗马教会能促使更多人支持萨尔代利基金，并具体解决我们城市的住房紧急情况”。

萨尔代利神父是罗马教区的一位司铎，生前热心关怀无家可归者。

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