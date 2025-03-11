教宗病情好转迹象稳固，医生解除不良预后的可能性

教宗对治疗的反应良好，接下来几天还需要继续在医院接受治疗。教宗通过视频连线参加了圣座避静活动。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室3月10日晚上发布有关教宗健康状况的最新消息。「前几天出现的好转迹象进一步得到巩固，例如血液检查、临床症状的客观情况，以及对药物治疗的良好反应都予以证实。为此，医生今天决定解除疾病不良预后的可能性」。

「然而，有鉴于临床症状的复杂性，以及住院时出现的严重感染情况，接下来几天还需要继续在医院接受药物治疗」。此外，10日上午，「圣父教宗通过连线参加了在保禄六世大厅举行的避静活动，然后他领了圣体，到私人病房的小圣堂祈祷片刻」。同一天下午，他再次通过视频连线参加圣座部会首长的避静活动。他一整天「有时祈祷、有时休息」。

教宗方济各自2月14日起在罗马杰梅利综合医院住院接受治疗。3月10日晚上的公告呈现出希望的征兆，但无论如何都要谨慎且小心以对，因为即使教宗眼下没有危险，可是他的肺炎还没痊愈，而且临床症状依然复杂。

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