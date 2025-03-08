圣灰礼仪：处在世界有毒的尘土中，圣灰提醒我们是谁

3月5日普世教会进入四旬期，圣座圣赦院院长德多纳蒂斯枢机代替教宗主持了当天的圣灰礼仪。教宗的讲道稿指出，四旬期“是一个唤起希望，让我们重新审视自己生活的”时期。

(梵蒂冈新闻网) 一年一度的四旬期，在今年于3月5日展开。当天下午4点半，圣座圣赦院院长、教宗的代表德多纳蒂斯（Angelo De Donatis）枢机从阿文蒂诺山丘圣安瑟尔莫堂出发，进行忏悔游行至圣女萨比娜大殿。参加礼仪的有罗马的枢机、总主教、主教、圣安瑟尔默堂的本笃会会士，以及圣女萨比娜大殿的道明会会士和一些信徒。游行结束后，德多纳蒂斯枢机在圣女萨比娜大殿主持弥撒，并举行降福和施放圣灰的礼仪。

脆弱的经验

德多纳蒂斯在弥撒中，宣读了教宗已经准备好的讲道稿。教宗的讲道围绕著脆弱与希望而展开，这两个关键词伴随四旬期走向逾越节的旅程。圣灰礼仪提醒我们认识今日的我及未来的走向。低首领受圣灰的仪式，是审视自己内心深处的邀请。教宗强调：“圣灰礼仪帮助我们谨记生命的脆弱与渺小：我们原是尘土、由尘土受造、终将归于尘土！”生命只不过是一缕气息。

教宗指出：“脆弱的经历尤其教训我们，在疲惫中、面对必须该面对的弱点、内心的恐惧、煎熬的失败、梦想的破灭，以及看到我们所拥有的一切如此转瞬即逝时，我们深刻地感受到生命的脆弱。” 疾病也让我们切身感受到脆弱，就像贫困和痛苦一样，“它们有时会突如其来地降临到我们和我们的家庭中”。

有毒的微尘

接著，教宗提醒我们警惕那些污染世界的“微尘”：即是意识形态的对立、强权逻辑、主张排斥他人的旧身份意识形态的回归、地球资源的掠夺、各种形式的暴力以及种族之间的战争。这些都是“有毒的尘埃”，弥漫在人世间，阻碍和平共处，同时让我们内心的忐忑不安和对未来的恐惧日益加剧。

在这个崇尚表象的社会里，脆弱触动我们想起常我们刻意回避的死亡，然而，死亡“却是一个我们不容置疑、必须直面的现实”。教宗表示：“尽管我们戴上面具，精心设计各种手段来转移注意力，圣灰礼仪仍提醒我们是谁。这对我们有益。它让我们重新审视自己，除掉我们的自恋，让我们回归到现实中，变得谦卑，并愿意彼此接纳：我们中没有谁是天主，我们都在旅途中。”

天主眼中珍贵的“尘土”

我们既要低头省察自身，也要抬头仰望那位从死亡深渊中复活的主，祂将我们从罪恶与死亡的尘埃中提拔，使我们获享永恒生命的光荣。这正是四旬期赋予我们的希望。教宗强调，“如果没有这份希望，我们就只能被动地承受人性脆弱的限度，活在忧伤与绝望之中”。但重要的是，我们应始终铭记，在天主的眼中，我们虽是尘土，却是珍贵的，终将获得永生。

在世界上成为希望的标记

随后，教宗敦促要将耶稣重新置入我们生活的中心，因为今日我所拥有的一切“像被风吹散的尘土般脆弱和易逝，最终却会被复活的希望所照亮”。倘若将生命定向于基督，便会使人“成为世界上希望的标记”。

最后，教宗强调，施舍提醒我们“走出自我，分享彼此的需要”。在祈祷中，我们学习并发现自己需要天主，或如马里坦(Jacques Maritain)所说，我们是天国的乞丐；从守斋禁食中我们学习“饥渴于爱与真理，只有天主的爱和彼此间的爱才能真正满足我们，使我们对更美好的未来充满希望”。

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