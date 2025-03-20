意大利总统：教宗在12年牧职中坚定不移地为全人类服务

在纪念教宗方济各就职12周年之际，意大利总统马塔雷拉寄发贺函给教宗，强调了在这些年中，他不仅为教会，也为全人类服务。

（梵蒂冈新闻网）全体意大利人民向教宗方济各表示感谢和“亲切的关怀”，祝愿他“早日康复”。意大利总统马塔雷拉在纪念教宗就职12周年的机会上向他寄发贺函时如此表示。在贺函中，马塔雷拉总统向正在医院治疗的教宗表达感激之情，感谢教宗“在这12年中，为福音价值作出信实具体的见证，不仅为天主教会，也为全人类坚定不移地服务”。

具体来说，“《祂爱了我们》通谕给世人提供了一个光辉的典范，他邀请每位善心的男女超越个人利益，认识到自己与他人的关系，源自人类兄弟情谊的纽带不受地理位置的远近或文化关系的限制”。

随后，马塔雷拉总统提到教宗重视全球多边会议的重要性，在宗座牧职训导的“高度”对其进行前所未有的反思。比如，在联合国气候变化公约缔约方会议、意大利主持的七国集团峰会，以及二十国集团峰会等这些所有的场合中，教宗“强烈呼吁人们重新发现希望，摒弃暴力和滥用职权的逻辑”。意大利总统也强调，如今，教宗的声音比以往任何时候都更加有必要。

此外，马塔雷拉总统在贺函中也提到在禧年开始之际，教宗于2024年12月26日在罗马雷比比亚监狱开启圣门，以及决定在未来的数月内册封阿库蒂斯（Carlo Acutis）和弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）为圣人，他们“深受人们的爱戴，更为年轻人所爱戴”。教宗的这个决定“在我们的同胞中激发了对罗马主教的由衷感谢，我们都感受到他对意大利的特别关爱”。

最后，意大利总统向教宗的宗座牧职献上诚挚的祝福，并衷心祝愿教宗早日康复。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html