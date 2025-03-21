教宗：跟随天主的人，不能无视受伤和被排斥兄弟的呼声

教宗特别邀请青年信赖天主，因为祂“绝不令人失望”。教宗指出：“对弱小者和贫困者的不公、自私享乐的冷漠、战争的暴力，威胁著人们心中对美好生活的向往。然而，上主不会让人陷于不安，而是愿意在每个人心中唤起被爱的意识。”

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各为5月11日举行的第62届世界圣召祈祷日发表文告，主题为“希望的朝圣者——生命恩典”。文告签署日期为3月19日，发自罗马杰梅利综合医院。慷慨奉献生命——文告一开始便提出这一核心思想。文告通篇鼓励人们满怀希望地去回应内心所感受到的召叫。教宗强调，教会内的每一种圣召——无论是平信徒圣召、圣秩圣召，还是奉献生活——都是天主对世界怀抱希望的标记。

天主绝不令人失望，不会弃之不顾

面对当代年轻人对未来的迷茫，教宗指出，最应持有的态度是信赖天主圣意，因为“天主绝不令人失望”。

“许多年轻人常因就业前景的不确定性而感到迷惘，更深层次的则是身份认同的危机，即关于生命意义和价值观的迷失，而数字世界的混乱使这一困境更加难以穿越。对弱小者和贫困者的不公、自私享乐的冷漠、战争的暴力，威胁著他们心中对美好生活的向往。然而，上主深知人心，祂并不会让人陷于不安，相反，祂愿意在每个人心中唤起被爱、被召叫和被派遣的意识，成为希望的朝圣者。”

需要睿智的向导和适合的空间

接纳、分辨和陪伴圣召之路——这是教宗指出的牧灵核心。我们必须在圣神的助佑下倾注更多精力，并意识到自己是共同参与者。教宗邀请大家去了解青年圣人和真福的生活，他们“在与活生生的耶稣的关系中，将自己的圣召作为通往圆满幸福的道路”。

“我们需要成为善于倾听、以尊重的态度接纳年轻人的人，成为他们可信赖的睿智向导，随时准备帮助他们，并敏锐地察觉天主在他们旅途中的标记。因此，我鼓励大家在生活的各个领域和人类活动中促进对基督徒圣召的关注，鼓励每个人在灵性上向天主的声音开放。为此，教育和牧灵工作中应当包含适合圣召陪伴空间，这一点至关重要。”

每种圣召都是对安慰需要的回应

教宗方济各再次强调，“祈祷静默对于分辨圣召，不可或缺”。最重要的是，将每一种圣召视为“自由而有意识地”回应服务，而非自我肯定。在这一视角下，圣召应在团体的帮助下被发现。事实上，圣召绝不是封闭于个人内心的宝贝，而是在充满信德、爱德与望德的团体中成长并巩固的，正如伯多禄继承人所强调的那样。

“凡是倾听天主召叫的人，不能无视那些被排斥、受伤和被遗的弃兄弟姐妹的呼声。每一种圣召都开启了一项使命，那就是在最需要光明和安慰的地方成为基督的临在。尤其是平信徒，他们蒙召透过社会和职业的奉献，成为天国的‘盐、光和酵母’。”

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