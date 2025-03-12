耶稣圣婴儿童医院的病童向教宗献上祝福与绘画

耶稣圣婴儿童医院的病童发挥创意，向住院的教宗方济各献上祝福：「我们为你祈祷，愿你的住院时光好受一点。」

（梵蒂冈新闻网）「亲爱的教宗，我建议你读很多书。」耶稣圣婴医院的病童欧金尼奥（Eugenio）向教宗方济各提出了这项建议。艾力克斯（Alex）则写道：「亲爱的教宗，我建议你让人送你一台游戏机。」自从教宗方济各于2月14日起在罗马杰梅利综合医院住院以来，耶稣圣婴儿童医院的病童们纷纷向教宗献上祝福，他们绘制了多张图画，写上打发住院时光的「建议」送给教宗。

耶稣圣婴儿童医院总院区位在梵蒂冈附近的贾尼科洛山，病童们能从病房看见圣伯多禄大殿的圆顶。名叫茱莉亚（Giulia）的小女孩写道：「亲爱的方济各，你来我们医院住院吧！看，这里的风景多美，也看得到你家！」茱莉亚画了一扇能眺望梵蒂冈大殿的窗，窗外艳阳高照。

孩童们不仅给教宗提意见，也有许多人祝他早日康复。一对母子写说：「亲爱的教宗方济各，我们为你祈祷，愿你的住院时光好受一点。」另外，还有病童们集体创作写诗，为教宗加油打气。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html