写给教宗的信从世界各地寄来：每天增加150公斤的信件量

自教宗方济各住进罗马杰梅利医院后，写给教宗的信函急遽增加。这些来自世界各地的信件常常附有插画。

（梵蒂冈新闻网）“亲爱的教宗，我给你写信。”自教宗方济各住院以来，写给他的信函越来越多，每周通常都会收到来自世界各地大量的邮件。意大利邮局在一份声明中解释道，“每天增加的邮件重量会多达150公斤”。但这些附有插画的信件在送到收信人手中之前，需要先经过检查和分拣过程。

在菲乌米奇诺分类中心进行初步分拣后，每天发往圣座的大量邮件都要接受安全检查，并使用计算机系统，通过机器来纪录和称重量。随后，“教宗的邮件”会发往罗马北区的分发中心，这一区也覆盖杰梅利综合医院区域。在这里再次对信件进行分拣和分类，并将其放进一个所谓的“重要客户”的箱子里，其中包括教宗目前住的综合医院。

这些天来，给教宗的讯息格外多。分发中心负责人迪托马索（Andrea Di Tommaso）讲述说：“在这关键时刻，看到这么多写给圣父教宗的信件从世界各地寄来，真是令人感动。这是关怀和参与的美好标记。”

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