足球明星纷纷发表信息，向教宗献上最诚挚的祝愿

教宗方济各自2月14日以来一直在杰梅利综合医院住院治疗，内马尔、拉基蒂奇等一众足球运动员在这些天里向教宗表达了他们的爱慕之情。运动员们录制的视频祝愿信息发布在Instagram 中“我们为和平踢球” 的帐号上。“我们为和平踢球”是一个支持宗座国际组织“相遇学校”项目的体育友爱活动。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各，“此刻，我在这里祝愿您更有力量，以深切的爱慕给您一个大大的拥抱并为您祈祷，愿天主与您同在”，巴西足球运动员内马尔（Neymar）如此说道。“亲爱的教宗，我是伊万·拉基蒂奇（Ivan Rakitic），我要祝愿您有极大的勇气和力量，因为您知道，在这场战斗中，您并不孤单。”拉基蒂奇是来自克罗地亚的足球运动员。

教宗方济各自2月14日以来一直在罗马的杰梅利综合医院住院治疗，足球明星们在这段时间里纷纷发表祝愿的话语，表达对教宗的支持和祈祷，上面的话语是Instagram 上“我们为和平踢球”（We Play for Peace）帐号中录制的众多视频信息中的两段话。“我们为和平踢球”是一项支持宗座国际组织“相遇学校”（Scholas Occurrentes ）的跨宗教的体育友爱活动，在此活动中，足球明星们共同推动和平的价值观和兄弟情谊。

在发给教宗的信息中，也包括了教宗喜爱的阿根廷球队圣洛伦索俱乐部送来的问候，球队队长穆尼亚因 (Iker Muniain)说道：“亲爱的教宗方济各，从这里，您的家乡，您的主队，您喜爱的圣洛伦索俱乐部，我们有力地拥抱您。我们祝愿您早日康复，并期待您尽快回来”。此外，众多运动员和知名人士也加入了祝愿教宗康复的行列，包括阿根廷足协主席克劳迪奥·塔皮亚（Claudio Tapia）等。

“我们为和平踢球”活动已经举-办过三届，分别是在2014年，2016年和2022年，共有超过150名运动员参与。这一活动为“相遇学校”组织的各种项目提供支持。

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