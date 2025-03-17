足球明星纷纷发表信息，向教宗献上最诚挚的祝愿
（梵蒂冈新闻网）教宗方济各，“此刻，我在这里祝愿您更有力量，以深切的爱慕给您一个大大的拥抱并为您祈祷，愿天主与您同在”，巴西足球运动员内马尔（Neymar）如此说道。“亲爱的教宗，我是伊万·拉基蒂奇（Ivan Rakitic），我要祝愿您有极大的勇气和力量，因为您知道，在这场战斗中，您并不孤单。”拉基蒂奇是来自克罗地亚的足球运动员。
教宗方济各自2月14日以来一直在罗马的杰梅利综合医院住院治疗，足球明星们在这段时间里纷纷发表祝愿的话语，表达对教宗的支持和祈祷，上面的话语是Instagram 上“我们为和平踢球”（We Play for Peace）帐号中录制的众多视频信息中的两段话。“我们为和平踢球”是一项支持宗座国际组织“相遇学校”（Scholas Occurrentes ）的跨宗教的体育友爱活动，在此活动中，足球明星们共同推动和平的价值观和兄弟情谊。
在发给教宗的信息中，也包括了教宗喜爱的阿根廷球队圣洛伦索俱乐部送来的问候，球队队长穆尼亚因 (Iker Muniain)说道：“亲爱的教宗方济各，从这里，您的家乡，您的主队，您喜爱的圣洛伦索俱乐部，我们有力地拥抱您。我们祝愿您早日康复，并期待您尽快回来”。此外，众多运动员和知名人士也加入了祝愿教宗康复的行列，包括阿根廷足协主席克劳迪奥·塔皮亚（Claudio Tapia）等。
“我们为和平踢球”活动已经举-办过三届，分别是在2014年，2016年和2022年，共有超过150名运动员参与。这一活动为“相遇学校”组织的各种项目提供支持。
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