教宗：“耶稣不会弃我们于苦难之中”

普世教会于今年2月11日庆祝第33届世界病人日。值此之际，教宗在社媒平台“X”上发布了两则推文，强调人们即便是患病时，也能切身体会到天主的关怀和怜悯。

（梵蒂冈新闻网）“耶稣通过祂的慈悲圣爱，让人即便在病痛中，无论多么痛苦和难以理解，也能抓住与天主相遇的机会”。教宗方济各于2月10日在他的“X”帐号上如此写道。他在第二篇推文中补充道：“在患病时，一方面，我们全然感受到自身的脆弱，另一方面，我们将体会到天主的关怀和怜悯，祂在耶稣内分担著我们的苦难。祂不会抛弃我们”。

照顾病患的人是“希望的天使”

普世教会于今年2月11日露德圣母瞻礼庆祝第33届世界病人日。为此，教宗于1月底颁布了主题为“‘望德不叫人蒙羞’（罗五5），并在考验中使我们坚强”的文告，它明显照应了禧年的主题。罗马主教在文告中阐明，病人和医生，护士和家庭，朋友和神父，修士和修女，他们都是“希望的天使”和“天主的使者”。他们随处可见：即在家庭、门诊、疗养院和医院中。

教宗继续写道：“你们共同的旅程是给每一个人的标记，一曲人类尊严的赞美、希望之歌”，他同时强调了援助受苦者工作的三个特点：首先是彼此相遇，当人们在脆弱时刻体会到天主的关怀与怜悯时，相遇便发生了；其次是赐予恩典，即来自基督的希望，“尤其是在苦难中”，它开启了“每一道微光，帮助我们克服人生的考验与障碍”。最后是“彼此分享”，它体现在“一位护士轻柔的微笑、一位病人的感激与信任，一位医生或是一位志工关切的面容，或是一位配偶、儿女、孙子、孙女”。

教宗总结道，这一切都是“值得珍惜的光辉”，“纵然是身处于考验的黑暗中，这些光辉带给了我们力量，同时在爱与亲近中，教导我们生命更深层的意义”。

2026年世界病人日庆典将在秘鲁举行

由于禧年，教宗将三年一度的世界病人日庆典顺延至2026年2月11日，并将在秘鲁阿雷基帕的查皮（Chapi, di Arequipa）圣母朝圣地举办。同时，圣座福音传播部世界福传基本问题部门的公告指出，今年将庆祝两项特殊的禧年主题活动：4月5日至6日的禧年病人和医疗卫生界活动，以及4月28日至29日的禧年残疾人庆典。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：

http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html