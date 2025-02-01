教宗谈婚姻无效案：寻求真相者的痛苦与希望向我们提出质问

在罗马圣轮法院开启司法年的机会上，教宗方济各接见法院成员，强调他十年前启动的程序改革里的几大重点。他指出，对婚姻不幸的人来说，「核实婚姻的有效性是个重要机会」。

（梵蒂冈新闻网）在圣座罗马圣轮法院开启司法年之际，教宗方济各于元月31日在梵蒂冈宗座大楼克莱孟厅接见了法院成员。教宗强调在诉请婚姻无效的案件中，程序务必更快速、更简单，以免由于「司法判决的延宕」导致「疑惑的乌云长期重压在那些等待厘清自身状况的信友心中」。

简易程序不对真理和正义有偏见

教宗方济各指出，诚如本笃十六世教宗2006年对圣轮法院的嘱咐，宣判婚姻无效的程序目的不是要「无谓地让信友的生活变得复杂，或者加剧其纷争，却只是为真理服务」。保禄六世教宗也澄清过这个概念。他于1975年颁布《婚姻案件》（Causas matrimoniales）手谕加以改革，并阐明其宗旨是让婚姻案件的处理「更简易，从而增加其牧灵性，同时不对真理和正义的标准有偏见」。

教宗方济各解释道，很多信友试图厘清自身的状况，因为这关乎「他们圆满参与圣事生活的机会」，这些信友的「痛苦和希望对我们发出质问」。「对于很多婚姻不幸福的人来说，核实婚姻的有效性是个机会，而这些人应当得到帮助，好能尽量以最简便的方式走这条路」。

教区主教的职责

适逢关于婚姻无效程序改革的十周年，教宗谈论了《主耶稣温和的审判者》（Mitis Iudex Dominus Iesus）和《温良与慈悲的耶稣》（Mitis et Misericors Iesus）这两道手谕，以及改革的精神。教宗表明，相关规则的修订是2014年世界主教会议提出的请求。

教宗重申，教区主教位于「改革的中心」。教区主教必须「在教区内实行正义」，予以保障和监督，同时在婚姻明显无效时，教区主教是有决策权的审判者，因此有机会走「简易程序」。

家庭反映出天主圣三的爱的共融

教宗最后表明，「家庭鲜活地反映出天主圣三这个爱的共融」，因此「程序中的每个要角都要怀著虔敬之心接近夫妻和家庭的现况」。

「在婚姻中结合的夫妇领受了不可拆散的恩典。此目标既不是靠他们的努力达成的，也不对他们的自由施加限制，却是天主的许诺。因著天主的忠信，人类才有可能保持忠贞。」

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