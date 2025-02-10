教宗：尊重、温情和照顾能给予每个人尊严

教宗在圣玛尔大之家接见第二届“善会和民众热心敬礼”国际大会执行委员会成员。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各2月8日在梵蒂冈圣玛尔大之家接见了“善会和民众热心敬礼”国际大会执行委员会成员，他们前来罗马朝圣庆祝禧年。该国际大会于去年12月在西班牙的塞维利亚举行。教宗在会见中强调要为爱天主而“疯狂”，以及努力将每个人的尊严置于核心位置。

教宗希望，在每个环境中都能听到爱德的回响，正是爱德激励众善会的工作。“在这次活动结束时，如果能够首先在家庭中听到这些回响，那对我们大有裨益。无论是在掌管你们家庭的善会主保像前，或是在你们堂区或圣殿的圣体龛前，还是在病人床前或者陪伴长者时，但愿都能听到震耳欲聋、甚至催人泪下的静默祈祷，因为它发自内心。”

善会实践的其中一个“默默行爱德”的成果是开设接待之家，为无家可归者提供住所。教宗提到《祂爱了我们》通谕，说，“愿在这工作中，能一直听到爱的心跳声。通过这个家中的‘尊重、温情和照顾’，我们确保社会和那些得到接纳的人，能再次认识到每个人所拥有的独特尊严。”（参阅：《祂爱了我们》通谕，169号）

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