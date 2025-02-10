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Pope Francis meets with the Executive Committee of the II International Congress of Confraternities and Popular Piety at Casa Santa Marta Pope Francis meets with the Executive Committee of the II International Congress of Confraternities and Popular Piety at Casa Santa Marta   (Vatican Media)
教宗
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教宗：尊重、温情和照顾能给予每个人尊严

教宗在圣玛尔大之家接见第二届“善会和民众热心敬礼”国际大会执行委员会成员。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各2月8日在梵蒂冈圣玛尔大之家接见了“善会和民众热心敬礼”国际大会执行委员会成员，他们前来罗马朝圣庆祝禧年。该国际大会于去年12月在西班牙的塞维利亚举行。教宗在会见中强调要为爱天主而“疯狂”，以及努力将每个人的尊严置于核心位置。

教宗希望，在每个环境中都能听到爱德的回响，正是爱德激励众善会的工作。“在这次活动结束时，如果能够首先在家庭中听到这些回响，那对我们大有裨益。无论是在掌管你们家庭的善会主保像前，或是在你们堂区或圣殿的圣体龛前，还是在病人床前或者陪伴长者时，但愿都能听到震耳欲聋、甚至催人泪下的静默祈祷，因为它发自内心。”

善会实践的其中一个“默默行爱德”的成果是开设接待之家，为无家可归者提供住所。教宗提到《祂爱了我们》通谕，说，“愿在这工作中，能一直听到爱的心跳声。通过这个家中的‘尊重、温情和照顾’，我们确保社会和那些得到接纳的人，能再次认识到每个人所拥有的独特尊严。”（参阅：《祂爱了我们》通谕，169号）

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2025 Feb 10, 11:21

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