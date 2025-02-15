教宗接见斯洛伐克总理菲佐

斯洛伐克总理及一个代表团在圣玛尔大之家蒙教宗方济各接见。在国务院进行的会谈中，圣座与斯洛伐克双方谈到在乌克兰的“持续不稳定”及“和平前景”、在以色列和巴勒斯坦“脆弱的停火”，以及在加沙的人道紧急情况。

（梵蒂冈新闻网）斯洛伐克共和国总理菲佐（Robert Fico）2月14日上午在圣玛尔大之家蒙教宗方济各接见。教宗这几天因感染支气管炎，他的活动继续在圣玛尔大之家举行。一个6人代表团与菲佐总理同行，其中包括总理83岁的母亲。菲佐总理在前一天的社交帐号上告知这个消息。

晋见教宗后，斯洛伐克总理来到圣座国务院会晤帕罗林国务卿枢机，圣座国务院与各国及国际组织关系部门副秘书长瓦霍夫斯基（Mirosław Wachowski）蒙席在场陪同。圣座新闻室公告指出，“在亲切的交谈中，双方对彼此间稳固的关系，以及不断为促进社会团结作出的共同努力表示赞赏。于是，双方又将关注的焦点放在有关人的问题、家庭和教育的议题上”。

公告继续表示，“双方也深入讨论了国际时局，尤其是关于在乌克兰持续的不稳定及和平前景、在以色列和巴勒斯坦脆弱的停火，以及在加沙严重的人道紧急情况”。

在与教宗的谈话结束时，依照惯例，教宗赠送给菲佐总理一件题为“温柔与爱”的陶土作品，以及几份教宗文件。菲佐总理则以一件刻有圣济利禄和圣美多弟像的青铜作品，以及斯洛伐克艺术家的一幅护守天使木版画作为回礼。

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