教宗：乌克兰战争三周年是“人类痛苦和耻辱的纪念日”

教宗自本月14日起在罗马杰梅利医院住院治疗，圣座新闻室公布了教宗为23日主日三钟经准备的讲稿。在乌克兰战争于24日满3周年的机会上，教宗在讲稿中再次表达了他对“饱受磨难的乌克兰”的关怀之情，并为其他处于战争中的国家祈祷。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各目前正在罗马杰梅利医院接受治疗，圣座新闻室公布了他为23日主日三钟经准备的讲稿。他在讲稿中，再次向所有照护他的医疗人员表示感谢。

教宗说：“就我而言，我怀著信心继续在杰梅利综合医院住院，进行必要的治疗；休息也是治疗的一部分！我由衷感谢这医院的医生和医疗人员对我表达的关心，以及他们服务病患的奉献精神。”

在许多关怀中，教宗特别提及孩子们对他表达的关怀之情。“在这些天中，我收到很多温馨的讯息，孩子们的来信和图画给我留下了特别深刻的印象。我收到了来自全世界的关怀和安慰的祈祷，并对此表示感谢！我将所有人托付于圣母玛利亚的转祷，也请你们为我祈祷。”

教宗问候了执事候选人和所有这几天在梵蒂冈参加“禧年执事庆典”的人。他说：“亲爱的执事弟兄们，你们致力宣讲圣言和为爱德服务；你们在教会中以言行履行你们的职责，将天主的爱和慈悲带给所有人。我敦促你们以喜悦之情继续你们的使徒工作，就如今天福音向我们提出的建议那样，成为爱的标记。这爱拥抱所有人、将恶转化为善并创造一个友爱的世界。你们不要害怕为爱冒险。”

此外，教宗吁请信众为处于战争中的国家祈求和平，也特别念及乌克兰。他指出：“明天是对乌克兰发动大规模战争满3周年的日子：对全人类来说，这是个痛苦和耻辱的纪念日！我再次向饱受磨难的乌克兰人民表达关怀之情时，也邀请你们记得所有武装冲突的受害者，并为巴勒斯坦、以色列和全中东，以及缅甸、基伍和苏丹祈求和平的恩典。”

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