教宗：没有什么比孩童的生命更宝贵

教宗方济各在梵蒂冈为世界儿童权利峰会拉开帷幕，邀请众人聆听儿童，抵拒战争、暴力、不义和丢弃文化。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各2月3日为世界儿童权利峰会的开幕在梵蒂冈宗座大楼克莱孟厅发表了长篇讲话。教宗指出，世界以其丑陋和暴力伤害了孩童，因为数据显示出今日儿童的现况令人担忧，我们不能转面不顾最脆弱的人，不能不聆听他们沉默的呐喊。

教宗说：「不幸地，近期我们几乎每天都看到儿童死在炸弹下，沦为权势、意识形态、民族主义利益的牺牲品。这是不可接受的。事实上，没有什么比孩童的生命更为宝贵。杀害孩子意味著否定未来。」

孩子们的讯息

在教宗进入峰会会场前，来自世界各地的孩童献给教宗多张图画和讯息，感谢教宗聆听他们的困惑并对他们投以信心。

随后在讲话中，教宗将目光投向「艰难的边缘地带，那里的脆弱和问题不容小觑，孩子们往往深受其害」。边缘地带贫困、遭受战争打击、没有学校、充斥著不义和剥削。不只尘土飞扬的贫民窟是边缘地带，富裕国家也存在著不公义的问题。

「学校和医疗卫生服务必须考虑到那些早就经历许多困难的孩童、焦虑或忧郁的青年、争强斗胜或伤害自己的青少年。此外，依照讲求效率的文化，童年和老年一样，都是生命的『边缘地带』。」

杀害未来

青年「在社会上是希望的记号」。他们展望明天，却失业、缺乏机会、梦想归零。然而，「杀害幼小者等于是否定未来」，年幼的孩子往往受到毒品的影响，被犯罪帮派控制。

教宗也关切发达国家日渐加剧的个人主义现象，这对孩童们有害。「有时候，他们遭到那些原本应该保护、养育他们的人的虐待，甚至是打压。」

被否定的童年有如无声的呐喊

教宗牵挂著那些死于大海和沙漠、「在绝望旅途中丧命的孩童」。有些人因为缺乏照顾或遭受各种剥削而死亡。对国际组织而言，不公义属于「全球道德危机」的范畴。

「这是不可接受的，我们必须拒绝对此习以为常。被否定的童年有如无声的呐喊，谴责经济体系的不平等、战争的罪行，以及医疗照护和学校教育的短缺。」

怜悯之心

教宗指出，儿童权利峰会这样的活动是一种鞭策，有助于恢复「人心最高尚的部分，即怜悯、仁慈」。教宗透露，他与其他宗教团体的代表通常在这方面有同样的担忧。

接著，教宗以数据来勾勒世界上孩童的概况：约有4千万名孩童因冲突而流离失所、大约1亿名孩童居无定所、1.7亿名孩童「是强迫劳动、人口贩运、各种虐待和剥削的受害者」。

另一个严重的不义是有大约1.5亿名孩童没有合法的身份，无法上学或就医。因此，他们变得更加脆弱，可能会落入人口贩子的手中，被当成奴隶来贩卖。

「让我们想想罗兴亚儿童，他们往往难以进行登记。让我们想想在美国边界没有证件的孩子，在那有很多人绝望出走、带著希望由南部往美国移动的现象中，他们首先受害。」

历史的教训

「不幸的是，这种压迫孩童的历史反复发生。」教宗如此表示，并想起他的祖父母讲述的第一次世界大战的经历。战争从他们小时候就留下了挥之不去的记忆：「黑暗、恶臭、寒冷、饥饿、肮脏、恐惧、流浪的生活、失去父母和家园、遗弃，以及各种暴力。」

「注视那些经历过战争的人，是理解生命无价的最好方法。然而，聆听今天活在暴力、剥削或不义中的孩童，也有助于加强我们对战争说的『不』，对丢弃和利润文化说的『不』。依照这种文化，一切都能买卖，既不尊重也不照顾生命，尤其是幼小且无力自保者的生命。」

诉说心声的眼神和沉默

此外，教宗也鼓励众人聆听那些没有话语权的人，例如因堕胎而中止生命的胎儿。教宗称之为「杀人行为，断绝整个社会的希望泉源」。

教宗最后总结道：「重要的是聆听：我们必须注意到小孩子在观察、理解并记忆。他们藉著眼神和沉默向我们说话。我们要聆听他们！」

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