教宗第99届世界传教节文告：在万民中做希望的传教者

教宗方济各在第99届世界传教节文告中勉励教会在传教工作中坚忍不拔，即使面对迫害、自己的不完美和跌倒，也要坚持下去。教宗邀请众人接近关怀他人，尤其是在科技发展鼓吹个人主义的地方。

（梵蒂冈新闻网）发达社会出现「人性危机的严重症状」，在团体内活出的福音则能恢复「完整、健全并且得救赎的人性」。这是教宗方济各在第99届世界传教节文告中提出的核心要点。这道文件于2月6日公布，主题是《在万民中做希望的传教者》。今年的传教节将于10月19日举行。

即使面对迫害、不完美和跌倒，教会也要传教

教宗引用《众位弟兄》通谕，敦促众人活出教会福传的新时节，在圣神的引领下「蒙派遣去一个被乌云笼罩的世界重振希望」（参阅：《众位弟兄》通谕，9号至55号）。主耶稣成了天主的希望使者，「对于历代推进传教使命的人来说，祂是崇高的榜样，而今祂依然俯身亲近每一个贫困、受苦、绝望和受压迫的人」。所有受洗者都是基督的门徒和传教者，教宗鼓励大家促使基督的希望在世界每个角落绽放光芒。

「教会是由基督门徒和传教者组成的团体。她延续如此使命，在万民中间为所有人奉献生命。尽管一方面必须面对迫害、磨难和困难，另一方面要应对自身的不完美，以及因个别成员的软弱而跌倒，她持续在基督圣爱的推动下，在这传教旅途中与祂并肩前行，而且同祂一样并与祂一起倾听人类的呐喊，甚至是每个期待最终救赎的受造物的叹息。」

我们彼此相连，却没建立关系

教宗接著谈论了「普遍的迷失感、孤独、老人的被遗弃，以及难以在生活周遭找到愿意伸出援手的人的困境」。这些情况在科技进步的社会里尤为突出。

「我们人人彼此相连，却没有建立起关系。效率至上、依恋财物和野心勃勃，这一切促使我们以自我为中心，无法为他人著想。在团体中活出的福音则能恢复完整、健全并且得到救赎的人性。因此，我要再次邀请人们实行禧年诏书所指示的行动，格外关注最贫困弱小者、病患、老人，以及被物质主义和消费主义的社会所排斥的人。」

祈祷是传教的首要行动

「今天迫切需要希望的传教。面对如此迫切性，基督的门徒蒙召首先接受培育，成为希望的匠人和人性的修复者」。教宗勉励要格外重视「逾越的灵修」，从中汲取福传所需的力量，因为基督徒是获得新生命的人、「春天的人」。教宗接著提到可敬者阮文顺枢机的芳表，他在监狱的长期磨难中维持活泼的望德，正是得益于他在不懈祈祷和感恩祭中得到的支持。

「我们不要忘记，祈祷是传教的首要行动，同时也是『希望的首要力量』（参阅：2020年5月20日，周三公开接见要理讲授）。」

对教会的归属

教宗最后强调了用《圣咏》祈祷的重要性，指出《圣咏》教导我们在逆境中常怀希望，分辨希望的记号，并持续怀著传教的渴望。他表示，在当今社会中，「对教会的归属绝不是一劳永逸就获得的现实」。因此，传教行动是个「需要结合祈祷与行动」的工程。

教宗最后期勉道：「我仍坚持教会要在这传教使命方面同道偕行，还有宗座传教善会在推广受洗者传教责任并支持新建地方教会的服务。我催促你们大家、孩童、青年、成年人和年长者，都要积极参与共同的福传使命，以你们的生活作出见证，祈祷、牺牲、慷慨热心。」

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