意大利教会在祈祷中与圣父教宗紧密团结

意大利主教团主席祖皮枢机2月23日晚上8点在博洛尼亚圣多明我堂主持祈祷活动，「以具体方式再次表达意大利教会团体的关怀与情感」。教宗罗马教区代理主教雷纳枢机同一天傍晚在罗马拉特朗圣若望大殿主持弥撒，「为圣父教宗恳求上主以圣宠扶持他」。

（梵蒂冈新闻网）诵念《玫瑰经》来表达对教宗方济各的关怀。意大利主教团主席、博洛尼亚总主教祖皮（Matteo Zuppi）枢机怀著这个心愿，2月23日主日晚上8点在该城市的圣多明我堂（又名：圣道明堂）主持祈祷活动，邀请信友们踊跃参与。

祖皮枢机解释道，「我们渴望与圣父教宗紧密团结，恳求上主在这病痛时刻支持他，使他得到宽慰，能早日康复。意大利教会团体多日来热切祈祷，这是再次向他表达其关怀与情感的具体方式」。

整个意大利教会拥抱教宗

意大利主教团指出，23日晚上的祈祷聚会是「从博洛尼亚展开的首项活动，隔天24日起，意大利各地教会将同心合意形成一个祈祷的拥抱」。意大利全国礼仪办公室正在准备两个行动方案来「串起这祈祷的链条，让所有团体都聚集在罗马主教的身边」。

雷纳枢机：在信德与祈祷的共融中与教宗共融

同一天傍晚5点半，教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldassare Reina）枢机在拉特朗圣若望大殿主礼弥撒，其特别意向是为圣父教宗的健康祈祷。各堂区的本堂神父和其他司铎也在当天的礼仪中为同一个意向祈祷。

雷纳枢机表示：「我渴望邀请你们在精神上参与我今晚主持的弥撒圣祭。在信德与祈祷的共融中，每个人在各自的团体里，大家一起为圣父教宗恳求上主，求主以圣宠扶持他，使他充满所需的力量，好能度过这个考验时刻。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html