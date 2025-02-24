教宗住院：病情略有好转

圣座新闻室就教宗方济各的健康状况提供了最新消息：他丝毫没有新的呼吸危机，氧气流量稍有减少，检查结果有所改善。肾功能不足并不引起担忧。教宗恢复工作，晚上给加沙堂区打了电话。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各自2月14日起住院以来，圣座新闻室持续提供有关教宗健康状况的最新消息。24日傍晚，圣座新闻室表示：「圣父教宗的临床症状在危急状态下呈现出轻微改善。今天也没有出现哮喘型呼吸危机的事件；化验室的几项化验结果有所好转。轻度肾功能不足的监测显示，此情况并不引发担忧。」

圣座新闻室接著指出，教宗「继续接受氧气治疗，即使氧气的流量和比例已略有减少。考量到临床症状的复杂性，为了慎重起见，医师们对疾病的预后保持谨慎态度」。

「教宗今天早上领了圣体，下午恢复工作。晚上他打电话给加沙堂区的本堂神父，表达他的慈父关怀。教宗方济各感谢全体天主子民这几天聚在一起为他的健康祈祷。」

据悉，加沙圣家堂寄了一段视频，教宗打电话表示感谢。此外，法国一家媒体报道假消息称，杰梅利医院台伯河岛院区为教宗方济各可能转院一事做了准备。这其实是为自费医疗的病人设置的病房。

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