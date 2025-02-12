美国主教为移民发声，教宗方济各予以支持

教宗方济各致函美国主教，表示支持他们保护移民权利与尊严的努力。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各致函美国主教，认可他们与移民和难民站在一起的工作，表示支持他们维护每个人基本尊严的努力。在这封于2025年2月10日签署的信函中，教宗强调了给予这些面临流离失所者牧灵陪伴的重要性。

教宗在信函中谈及圣家逃往埃及的事迹，并与今天很多移民的经验相提并论。教宗指出，圣家的旅途「在关键的历史性时刻」照亮「移民现象」，再次肯定「我们对天主的信仰，以及每个人无限且超性的尊严」。

贝尔格里奥教宗引用庇护十二世教宗论关怀移民的宗座宪令。对于所有必须离乡背井寻求安全与稳定的人，该文件称圣家是他们的榜样。

维护人性尊严

教宗方济各在信函中分成十点进行论述，表示他「密切关注美国当前的重大危机，它正藉著大规模遣返的计划发生」。教宗赞许主教们致力于强调基督徒的爱要求承认所有人的尊严，不分他们的法律地位。

自从美国总统特朗普于元月20日就职以来，宣布了一系列关于移民的行政命令，为大规模打击在美国没有证件的移民铺路。教宗承认美国移民政策的复杂现况，同时也提醒主教，衡量一个社会有多公正的标准在于它对待其最弱小成员的态度。对移民潮的合法管制绝不该危害人的基本尊严。

美国主教们反对将移民描述成罪犯的说法，教宗对此表示赞赏，并强调他们在确保政策尊重人权的角色。「这些人被视为比较没有价值、比较不重要，或者比较不把他们当作人来看待。天主将大大赏报你们为保护和捍卫他们所做的一切。」

加强教会的使命

面对当前的挑战，教宗方济各敦促主教在他们的工作上坚定不移。尽管阻碍重重，包括社会和政治压力，教宗依然鼓励主教继续促进团结和怜悯。

重申教会的使命，教宗期勉主教们在增进社会的包容与公正方面以身作则。

求圣母的护佑

在信函的结尾，教宗方济各将美国主教和他们服务的移民托付给瓜达卢佩圣母的护佑：「愿她让我们以弟兄姊妹的身份在她的怀抱中再次相遇，从而在建设社会上往前迈出一步，使社会变得更友爱、包容，并尊重每个人的尊严。」

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